Több növény díszíti majd a peronokat a Búza téren Miskolcon

Azt a néhány fát is kivágták a Búza téri autóbusz-állomáson, ami volt ott – erről panaszkodtak olvasóink a napokban. Miután a történteket magunk is láttuk, kíváncsiak voltunk arra, mi volt ennek az oka. Mint megtudtuk, az intézkedés része volt az állomás karbantartásának, a zöldterület viszont nemhogy megszűnik, még egy kicsit bővül is a jövőben.

– A munkálatok része volt valóban a parkosított terület rendezése is. Ennek keretében eltávolították a szakemberek a több évtizedes, elöregedett növényzetet, és újakat, egyebek mellett tujákat és kőriseket telepítünk itt. Sőt, amennyire a lehetőségek engedik bővítjük is a zöldterületet, hiszen a forgalmi iroda mellett is kialakítunk egy kisebb, mintegy tíz négyzetméteres kertet – mondta el lapunknak Ujj Zsuzsanna, az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ (ÉMKK) Zrt. PR-vezetője.

Egész nyáron dolgoztak

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ÉMKK miskolci autóbusz-állomásán júniusban kezdődtek karbantartási munkálatok, melyek során a halaszthatatlan korszerűsítéseket végzik el, melyek a szolgáltatási és munka­körülmények javítása és a baleset-megelőzés érdekében szükségesek. A kocsiállásokat heti ütemezés szerint zárták le, hozták rendbe, majd ezek felújítása után a várótermet, a forgalmi irodát, a büféket, és további kiszolgálóegységeket tették biztonságosabbá és komfortosabbá.

Az elmúlt két hónap során javították például a beázások következtében megsérült vasbeton vápaszerkezetet, cserélték az elöregedett hullámlemezt és korszerű, LED-es lámpatestekkel pótolták a régi, sok esetben már javíthatatlan korábbiakat. A beltéri területeken pedig cserélték a több mint harmincéves elektromos hálózatot, megtörtént a tisztasági festés is, és – folytatta Ujj Zsuzsanna – lassan véget is érnek a munkálatok.

Jövőre ötvenéves

Az utasforgalommal érintett területek, így például a váróterem, a pénztár, és a nyilvános WC szeptember elejére készülhet el, és a még hátralévő kisebb kiegészítő munkálatokat is lezárjuk szeptember folyamán – hangsúlyozta.

A PR-vezető elmondása szerint az ÉMKK a karbantartás során mindent elkövetett, hogy szebb, kényelmesebb állomást alakítsanak ki azáltal, hogy elvégezték az 1969-ben átadott épület halaszthatatlan korszerűsítési feladatait, mind az utazóközönség által használt területeket, mind munkavállalóink munkaterületét érintően.

Modernebb

– Fontos még, hogy igyekeztünk a mai kor követelményeihez igazítani a külső és belső tereket, éppen ezért klimatizáltuk például a várótermet, új bútorokat helyeztünk el, mobiltelefon-töltőt és wifi-­elérési lehetőséget alakítottunk ki. A megújult peronokra hamarosan új utcabútorok érkeznek, és természetesen korszerűsítettük a mellék­helyiségeket is – zárta Ujj Zsuzsanna.

Mint arról korábban beszámoltunk, komplex átalakításba a területen azért nem kezd bele a közlekedési cég, mert – ahogyan azt májusban érdeklődésünkre elmondták – erre a Búza téren nincs lehetőség, de a város tervezett közlekedésfejlesztési tervei és a jövőbeni intermodális csomópont miatt erre szükség sincs.

Tajthy Ákos

