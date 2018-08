Több nemzet táncai Matyóföldön

Az 1970-es évek óta hagyományos esemény idén három napon keresztül tartott. Az elsőn a külföldi csoportok mutatkoztak be a Táncpajtában, a közönség mexikói latin és azték táncokat, német koreográfiát és török dervistáncot, cigány táncot és más helyi jellegzetességeket láthatott. A nap végén a Góbé zenekar adott fergeteges koncertet, majd török, német és matyó táncház következett.

Másnap délelőtt a Bodrogköz Szlovákiához tartozó részeiről érkezett magyar csoportok énekeltek, citeráztak, s mondtak mesét, valamint a kisgéresi diákok Jónás történetét is fölelevenítették bábelőadásukban. Délután a budapesti Vadrózsák és a mezőkövesdi tánccsoportok mutatkoztak be, a közönség több ősbemutatót is láthatott a kövesdi együttesektől. Az estét a Budapest Bár koncertje zárta a Kavicsosnál.

A harmadik napon délután a környékbeli és a felvidéki hagyományőrzők produk­ciói után indult a menettánc a főutcán, majd a Kavicsos-tónál felállított színpadon rendezték a gálát, ahol minden csoport föllépett, s volt egy új vendég is, a szenegáliak, akik akrobatikus tánccal és ütős hangszereken előadott zenével kápráztatták el a publikumot.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA