Több naperőmű is épülhet Bükkábrányban

Több nap­erő­művet is építene Bükkábrányban a Mátrai Erőmű Zrt. Orosz Zoltán, a Mátrai Erőmű Zrt. erőmű fejlesztési és stratégiai igazgatója elmondta, a nemrég átadott 22 megawattos fotovoltaikus erőművön kívül további hasonló méretűeket vagy nagyobbakat terveznek létrehozni a rekultivált meddőhányókon. Az elkészült naperőmű 32 hektáron terül el, a hasonlóakhoz körülbelül 30 hektáros szabad területre van szükség. A két bánya területén több ezer hektár üres területük van, de nem mind alkalmas a feladatra. Néhány száz hektárnyi viszont kellőképpen sík és egy kis beavatkozással alkalmassá tehető fotovoltaikus létesítmények építésére.

Egyelőre azonban Bükkábrány elsődleges feladata a visontai erőmű tüzelőanyagának biztosítása a lignites blokkok élettartamának végéig. A szénellátásból jelenleg hatvan százalékkal részesül a borsodi bánya.

Több területen is

A társaság jelenleg több területen is fejlesztési terveket dolgoz ki. Egyebek közt foglalkoznak az energiatárolással is, Bükkábrányban a naperőmű mellé akkumulátoros megoldások jöhetnek szóba. Az első visontai tesztek után döntenek arról, hogyan implementálják majd azt Bükkábrányban.

Visontán a cég egyébként hamarosan RDF-hulladék tüzelésű kazánt tervez építeni, amelyet a villamosenergia-termelésen kívül kapcsolt hőszolgáltatásra is hasznosítanának. Az új blokkban bio­masszát is eltüzelnének. A Mátraalján kombinált ciklusú gázblokkot is terveznek létesíteni.

ÉM-TB

