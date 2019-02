Több mint tízmilliárd forint mérési rendszerek fejlesztésére, innovatív oktatási eljárásokra

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési helyettes államtitkár a kiemelt projekt nyitókonferenciája előtt tartott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az uniós forrásokat Magyarország sokféleképpen használja fel, így van ez az oktatás területén is.

Hozzátette: a mostani projekt hangsúlyosan két területre koncentrál: a mérésekre és az innovatív tanulásra.

Előbbiről közölte: az utóbbi néhány évtizedben olyan mérési módszerek alakultak ki, amelyek nemzeti és nemzetközi összehasonlításra is lehetőséget adnak. Nagyon fontos, hogy ezek a mérések tovább fejlődjenek, és minél inkább digitális platformra kerüljenek – mondta.

Az innovatív tanulási területek a hagyományos iskolát igyekeznek meghaladni, ezek a mai világban egyre fontosabbak és érdekesebbek lehetnek. A helyettes államtitkár példaként említette a digitális pedagógiai módszereket, az okos tankönyveket, valamint a különböző témanapok, hetek megtartását az oktatási intézményekben.

A projekt hosszas előkészítés után valósulhat meg – jelezte a köznevelési helyettes államtitkár.

Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke azt mondta: a tanítás, tanulás hatékonyságát szeretnék növelni a projekten keresztül. Kitért arra is, hogy a nemzetközi trendek egyre inkább azt mutatják, a fiatalok számára a mérhetőeken túl olyan tudáselemeket is kell biztosítani a mai társadalomban, amelyek a formális keretek között nehezen elsajátíthatók.

A hivatal elnöke az MTI kérdésére elmondta: a projekt összköltségvetése 10,5 milliárd forint, ebből a OH mintegy 6 milliárd forinttal gazdálkodhat.

A program 2020-ig tart, a fejlesztések nem közvetlenül érintik a pedagógusokat és a diákokat, de a kísérleti mérésekben, az informális tanulási alkalmak kipróbálásában már eddig is több mint 60 ezer tanuló és több ezer pedagógus vett részt.

