Több mint negyvenféle békás fogást ropogtattak Mezőnyárádon

A július 6–7-i hétvégén rendezték Mezőnyárádon a nyolcadik Béka és Hal Sütő-Főző Fesztivált. Pénteken a Hungarocell, a Veszelka Kommandó és az Ildi Rider lépett föl az iskola mögötti tágas parkban. Szombaton reggel elkezdték munkájukat a főzőcsapatok, negyvennégy békából és nyolc halból készült fogást értékelt a zsűri. Készült egyebek közt füstölt ponty és harcsapofa, tiszai halászlé, törpeharcsa paprikás is, persze a csapatok számos egyéb, saját maguk kedvére főzött ételt is készítettek.

Igyekszünk mindig különlegességeket kitalálni a fesztiválra” Vass János

Sokféle formában

A békacombok számtalan formában készültek a fesztiválon, így például készült sörös különlegesség is, amelynek a bundájába világos sör, tökmag, tökpálinka is került, köretként pedig tört édesburgonyával tálalták, s társult hozzá uborkasaláta is. Ezen kívül volt csapat, amely a kicsontozott békacombot tócsniszerűen kaporral, sajttal, egyben sütötte meg.

A legfinomabb ételt ezúttal Vass János prezentálta, aki füstölt békát készített. Módszere a füstön sütés volt, tölgy alapon szilva, cseresznye és barackfával készültek a fogások, jó sütőben pedig állandó 110-120 Celsius fokon sültek a finomságok. A béka esetében a fűszerezés egyszerű só, bors, paprika volt, de a sütés vége előtt 15 perccel egy cukros, erős, rákaramellizálódó szósszal is lekenték a húsokat. Mindezt salátaágyon, édesburgonyával tálalták. Ő és csapata nyolcadik alkalommal volt ott a fesztiválon, igyekeznek mindig különlegességeket kitalálni.

A visszajáró Kisteleki Brekkencsek hatodik alkalommal jártak Mezőnyárádon, idén húszan szórakoztak a fesztiválon, ők a rántott békát szeretik, de a versenyre tárkonyos békaragulevest és békatortillát is készítettek.

Pálinkák is versenyeztek

Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Pálinkamustrát, a Bükki Pálinka Lovagrend tagjai értékelték a benevezett párlatokat. Idén először versenyeztek a környékbeli településvezetők a Polgármester Pálinkája címért, amelyet a mezőnyárádi faluvezető, Bárdos Szabolcs nyert el.

Szombaton számos programot is tartottak a parkban, így volt tájjellegű kutya­kiállítás, gyerekprogramok, hab party, valamint színpadi fellépők is. Fellépett többek között az ABBA Sisters, Újvári Marika, az Animal Cannibals, Korda György és Balázs Klári, az estét pedig a Disco Express koncertje, utcabál és tűzijáték zárta.

