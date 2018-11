Több mint négyszázan indulnak a hétvégén Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség és a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. november 24–25-én a Kemény Dénes városi sportuszodában rendezi a XXXI. dr. Bitskey Zoltán emlékversenyt, amely egyben a XXIV. Testvérvárosok Kupája nemzetközi viadal is.

Imponáló számok

Az eseményen a névadó mellett megemlékeznek Vígh Józsefről, Delneky Miklósról, Pászti Csabáról és Kriston Orsolyáról. A viadal felnőtt korba lépett, és jelen lesznek a tampereiek, a kassaiak és az erdélyiek is. A Visegrádi Négyek mezőnye azonban nem lesz teljes, hiszen a csehek és a lengyelek távol maradnak. A korábbi versenyeken többnyire a legfiatalabbak indultak, most azonban ifjúságiak és felnőttek is rajtkőre lépnek. A nevezést már lezárták, a sportolók száma rekordot dönget: a két nap alatt 415-en vetélkednek. A számok ismét imponálóak: 2116 rajt (ez országos bajnoki szint), minden korosztályban 34 szám, a legfiatalabbak a 2011-ben születettek lesznek, és csúcsot jelent a 177 eredményhirdetés is. A 23 magyar klub között található az MVSI, a miskolciakat 68-an képviselik, ők 459 rajtot teljesítenek. Mind a 4 úszásnemben lesz 50, 100 és 200 méter, továbbá 200 és 400 vegyes, valamint 800 és 1500 méter gyors. A versenyzők már szintidőket is úszhatnak a jövő évi országos bajnokságokra. A szervezők tavaly kupát alapítottak, és remélik, hogy a serleg itthon marad.

Műszaki próba

A rendezők embert próbáló feladat előtt állnak, és értesítik a nagyközönséget, hogy a komplexum szombaton és vasárnap zárva lesz. A teljes műszaki próbát Budapestről érkező szakemberek végzik el annak érdekében, hogy a hét végén elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket. Vasárnap kora este, amikor az úszóknál legördül a függöny, át kell alakítani a medencét, hiszen este már a vízilabdázók lépnek fel, játszanak fontos találkozót. A közreműködő brigád azonban nagy rutinnal rendelkezik, ez pedig garancia arra, hogy minden a legnagyobb rendben lesz.

Elhangzott, hogy a Miskolc Városi Sportiskola tárgyalásokat folytat egy sportszergyártó céggel, és ha a felek egymás tenyerébe csapnak, akkor az intézmény legjobbjai (például Sztankovics Anna és Vécsei Réka) már új „öltözékben” képviselhetik az MVSI-t a hazai és a nemzetközi versenyeken, köztük akár a 2020-as, Tokióban sorra kerülő olimpiai játékokon is. Kezdés: mindkét napon 9 óra 30-kor.

ÉM-KT

A sajtótájékoztatón Kiss Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség elnöke, Deák Bárdos Mihály, a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője, Hölcz Péter, a Magyar Úszó Szövetség Észak-magyarországi régióvezetője, az MVSI úszó szakosztályvezetője, a hét végi esemény versenyigazgatója és Szabó László, a viadaloknak otthont adó, Kemény Dénes városi sportuszodát is üzemeltető Miskolci Sportcentrum Kft. létesítményvezetője beszélt.

Ők beszéltek

A sajtótájékoztatón Kiss Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség elnöke, Deák Bárdos Mihály, a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője, Hölcz Péter, a Magyar Úszó Szövetség Észak-magyarországi régióvezetője, az MVSI úszó szakosztályvezetője, a hét végi esemény versenyigazgatója és Szabó László, a viadaloknak otthont adó, Kemény Dénes városi sportuszodát is üzemeltető Miskolci Sportcentrum Kft. létesítményvezetője beszélt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA