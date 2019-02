Több mint legó: kutatás Miskolcon

A borsodi megyeszékhely, azon belül is a Miskolci Egyetem ad otthon a First Lego League közép-európai döntőjének. A nagyszabású program részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be hétfőn a szervezők.

A verseny meg­tanítja a gyerekeket projektekben gondolkodni.” Bárczy Tamás

– Miskolc két éve lépett be azon városok klubjába, ahol a világ legnagyobb ifjúsági robotépítő- és programozóversenyén mérhetik össze tudásukat iskoláscsoportok. Ennek aztán a sajtóban és a gyerekek körében is olyan pozitív lett a visszhangja, hogy a regionális fordulót január közepén ismét nálunk rendezték – emlékeztetett Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere.

Miskolc és a város gazdasági életének szereplői kiemelten fontosnak tartják – folytatta a városvezető –, hogy napjaink tehetségei, a jövő fejlesztői már iskolás éveik alatt megismerjék azokat az innovatív módszereket, amelyet később az iparban és az élet egyéb területén hatékonyan tudnak használni.

– A versenysorozat február 9-i közép-európai elődöntőjén összesen kilenc magyar, köztük egy miskolci, öt lengyel és egy bolgár csapatban közel kétszáz, 9 és 16 év közötti fiatal versenyez majd egymással – ezt már Orosz Tamás, a BPI Group Hungary Kft. (Remy) gyárigazgatója mondta el érdeklődésünkre. A reggel kilenc és délután fél hat között megrendezett eseményre a szervezők több száz érdeklődőt várnak.

A központi téma

A First Lego League mostani évadának központi témája az űrkutatás és annak emberekre gyakorolt hatása. A verseny résztvevői ezt a témakört elemzik, kutatják.

– A verseny megtanítja a gyerekeket projektekben gondolkodni, amire az űrkutatásban nagy szükség van. Mivel ez az iparág körülfonja a ma emberének életét, ezért az utánpótlás is fontos, ez a verseny pedig abban is segít, hogy az űripar hangsúlyosabb szerepet kapjon – szögezte le Bárczy Tamás, a Magyar Űripari Klaszter bizottsági tagja.

