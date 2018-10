Több mint kétezren voltak Cserépfalun

Több mint 2200-an vettek részt az idei, a sorban huszonkettedik, a közelmúltban megrendezett Less Nándor Emléktúrán Cserépfaluban. A rendezvényen nagy volt a forgalom a környező turistautakon és a községben is, hiszen a szép idő kedvezett a gyaloglásnak, a terepfutásnak, illetve a geotóp túrának is.

Futás is volt

A sportolók, természetjárók az emléktúrán négy táv – 12, 20, 38 és 66 kilométer – közül választhattak, míg nomád terepfutást 26 és 66 kilométeren szerveztek. A leggyorsabbak egyébként kevéssel több mint két óra alatt lefutották a 26 kilométert, míg a 66 kilométeres túrázók közül az utolsó célba érkező tizennégy és fél órát töltött kint a terepen.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA