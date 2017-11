Több mint félmilliárd jutott fejlesztésekre Szikszón

Az elmúlt években a szikszói uszodának egészen pozitív kicsengése lett és van ma is – nyilatkozta Füzesséri József, Szikszó polgármestere. – Nagyon sokan nemcsak Szikszóról, hanem a környékről is járnak a településre. Ezáltal elviszik a város jó hírét, hogy milyen szépen fejlődik, milyen új beruházások készülnek. Fontosnak tartottuk, hogy az uszodában a megfelelő minőség mellett a szükséges felújításokat is megvalósítsuk.

18 hektárt fejlesztünk, ahová további be­ruházókat várunk.” Füzesséri József

A városnak 38 millió forint áll rendelkezésére a tetőszerkezet javítására, de zajlik a nyílászárócsere is, azaz egy komplett energetikai fel­újítás.

– Az idei esztendőtől az uszodában beszerelésre került az a tisztítóberendezés, amely 2005-ben Németországban a leginnovatívabb termék díjat nyerte el és amelyet egy szikszói cég gyárt – tudatta a városvezető. – Ezzel tisztítjuk a szikszói uszoda két medencéjét. Nem mellékesen a nyári budapesti úszó-világbajnokságon szintén ez a vállalkozás szállította a tisztítóberendezéseket – mindenki megelégedésére.

Hosszú távon sajátot

Füzesséri Józseftől megtudtuk, Szikszó 630 millió forintot nyert iparterület-fejlesztésre.

– Ez azt jelenti, hogy 18 hektárt fejlesztünk, ahová további beruházókat várunk – magyarázta a polgármester. – Most jutottunk el oda, hogy már nemcsak az idejövő külső beruházók, hanem a szikszói önkormányzatnak is saját telephelye, illetve irodaháza, csarnoka lesz. Ez a csarnok most már építési engedélyezési eljárás alatt van, terveink szerint jövő év végére el is fog készülni.

A városvezető bízik benne, hogy nagyon sok vállalkozás bérel majd ott irodát.

Hosszú távon pedig az a cél, hogy az oda települők saját irodaházat építsenek, hiszen ez – mint kiderült – csak az első blokkja ennek a folyamatnak.

Megnyert pályázatok

A már említett 38 millió (uszoda) és a 630 millió forint (iparterület-fejlesztés) mellett 500 millió forintot is nyert Szikszó város önkormányzata, mégpedig a Gyerek­esély pályázaton.

„A beruházások és a fejlesztések függvényei az autó­pálya-fejlesztésnek. Jövő tavasszal úgy tűnik végre, hogy Abaúj nagy álma, a Miskolc–Kassa gyorsforgalmi út építése elindul” – fogalmazott ennek kapcsán Füzesséri József polgármester, majd hozzátette: „Mi örülünk a beruházásnak, hiszen mára elviselhetetlen nálunk is a 3-as számú főút forgalma.”

