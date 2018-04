Több mint egymilliárddal gazdagodott Felsőzsolca

Felsőzsolca tavaly ünnepelte várossá nyilvánításának 20-ik évfordulóját. A település minden eddiginél magasabb, – összességében több mint egymilliárd forintos – pályázati pénzzel gazdálkodhatott. Az önkormányzat gazdálkodásának köszönhetően jelentős fejlesztéseket hajthattak végre. Az elvégzett munkáról a város polgármestere, dr. Tóth Lajos beszélt:

– A „Zöld Város” program keretén belül egy nagyon szép inkubátorház épülhet, amelyben többek között közösségi és vállalkozói tér kap helyet, de önkormányzati tevékenységre alkalmas irodákat is kialakítunk. A csapadékvíz elvezetési pályázat is nagyon fontos elem. A kormány segítségének köszönhetően ma már kizárt egy újabb, hatalmas kárt okozó árvíz, azonban gondolnunk kellett a csapadékvíz elvezetésére is. A nagyobb esőzések után kialakuló belvizek Sajóba történő elvezetését kellett megoldanunk, így a nyertes pályázat eredményeképp Felsőzsolca teljes egészében védett lesz. Fontos feladatnak tartottuk a Családsegítő Szolgálat Kassai úti épületének felújítását, korszerűsítését. Itt a nyílászárók cseréjén túl napelemek felszerelése is megtörténik, energiatakarékossági okokból.

Jelentős támogatás

A polgármester még elmondta, a humán szolgáltatások fejlesztésére is nyertek forrást. Ennek kapcsán felvilágosító előadásokat tartanak majd a helyeiknek a humán szolgáltatásokhoz kötődően. Erre a célra mintegy 500 millió forintot nyertek. A korábban említett „Zöld Város” projektre 300 millió forintot, a csapadék elvezetésre 280, míg a szociális gondozó felújítására több mint 50 millió forintot nyertek.

– Ez több mint egymilliárd forintos pályázati összeg, ilyen jelentős támogatást eddig még nem tudott a település megszerezni – mondta a polgármester.

– ÉM –

