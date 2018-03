„Több mint 20 nagy fejlesztés és 81 milliárd forintot meghaladó támogatás lendítheti fel a megye idegenforgalmát a következő években.” – erről Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója beszélt a Tokaji Bormúzeumban tartott keddi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, csak a Tokaj-hegyaljai világörökségi borvidék helyszíneinek fejlesztésére 4,12 milliárd forintot fordítanak.

A sajtótájékoztatón elhangzott, tavaly a megye kereskedelmi szálláshelyein 452 ezer vendég egymillió vendégéjszakát töltött el. Ez a 2010-es adatokhoz képest több mint 50 százalékos növekedést jelent. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolcon volt a legtöbb turista, 180 ezer vendéget és 391 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Tokajban 13 ezer vendég 23 ezer vendégéjszakát töltött el tavaly, ami 39,5 százalékos emelkedést jelent. Csak a város szálláshelyein 159 millió forintot tesznek ki a szállásdíj-bevételek.

További növekedést várnak

Guller Zoltán kiemelte, ebben az évben további, legalább tíz százalékos növekedést várnak az idegenforgalomban. A tokaji fejlesztések kapcsán az MTÜ vezérigazgatója hozzátette: 1,5 milliárd forintból tovább fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát, de fordítanak pénzt a vízi turizmusra, a tokaji sziget attraktivitásának növelésére és a Kopasz-hegyi lehetőségek kihasználására is. Hegyalja többi településén is a turizmust segítő fejlesztések valósulnak meg: többek közt megépül a függőhíd Sátoraljaújhelyen, fejlesztik a sárospataki Végardó fürdőt és a várat, valamint Szent Erzsébet Zarándok- és Látogatóközpontot is kialakítanak.

EJ

