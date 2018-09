Több mint 163 kilométer út újul meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az egyik megújult, több mint 1 milliárd forintba kerülő szakaszt, a mintegy 8 kilométer hosszúságú, négy települést összekötő utat Tállai András a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Pénzügyminisztérium államtitkára adta át pénteken Tiszadorogmán.

A politikus az avatáson el mondta: ennek a vidéknek a szennyvízcsatorna megépülte után, húsz éve ez a második legnagyobb beruházása. Hozzátette, erre a napra nagyon legalább két évtizede várt a dél-borsodi térség, eddig csak toldozásra-foltozásra futotta, csakhogy járható legyen.

Tállai András úgy fogalmazott: az új út az “életet jelenti” a kistelepüléseken élőknek, azt, hogy fontosak az országnak, és a kormány úgy gondolkodik, hogy szükség van a vidékre, a vidéken élőkre, szükség van a legkisebb településre is. Mint ahogy szükség van a legkisebb településen is óvodára, iskolára, közszolgáltatásra – tette hozzá, megjegyezve: az itt élőknek is van jövője.

Kifejtette, a kormány nemcsak azt ismerte föl, hogy a vidékieknek is fontos a megfelelő infrastruktúra az élet minőségének javításához, hanem azt is, hogy országos szintű program kell a kistelepülések útjainak megújítására.

– MTI –

