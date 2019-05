Több lábon állnak Vadnán

Identitástudat, pezsgő kulturális élet és falufejlesztés – Bencze Péter polgármester szerint ezen a három dolgon múlik az, hogy egy település élhető-e vagy sem. A testülettel évek óta ezek mentén dolgozik és a munka mostanra beérni látszik.

„A harmadik lábbal, a falufejlesztéssel kezdem, mivel az utóbbi időben látványos előrelépés ezen a téren történt nálunk. Március 15-én, a nemzeti ünnepünkön adtuk át a megújult vadnai polgármesteri hivatalt, az óvodánk felújítása pedig jelenleg is zajlik. Ez utóbbi beruházással „körbeérünk” vagyis Vadna minden közintézményét sikerül felújítani.”

A közmunkaprogram keretein belül az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetnek a járdák felújítására is. A polgármester elmondása szerint szükség is volt erre, hiszen hosszú időszakon át nem volt mód ezek javítására, és ez az állapotukon is látszott.

– A közmunkaprogram keretében erre és az utakra fordítottuk a legnagyobb hangsúlyt, emellett természetesen a fűnyírás, a vízelvezetők tisztítása lényeges még, illetve a mezőgazdasági programban is részt veszünk, de ott csak annyit termelünk, amennyire a konyhánknak szüksége van – tette hozzá Bencze Péter, aki elmondta azt is: öröm számára, hogy sok korábbi közmunkása, főként fiatal férfiak, találtak vissza az elsődleges munkaerőpiacra, ezért ma már Vadnán is sokkal kevesebb ember vesz részt a programban.

Az élhető település megteremtésének másik két lába az identitástudat megőrzése, valamint a kulturális és közösségi élet fejlesztése.

Kutatják és őrzik

„Hosszú évek óta igyekszünk felkutatni és megőrizni a település múltját, illetve azt az ideköltözőkkel is megismertetni. Az elmúlt években több emlékművet is építettünk, 2020-ig pedig azt a trianoni emlékművet is helyreállítjuk, amit az ötvenes években bontottak el, hiszen ez is a múltunkhoz tartozik.”

Végül, de nem utolsósorban a vadnaiak közösségi élete is pezsgő: évente hét-nyolc állandó fesztivállal büszkélkedhetnek, melyek nemcsak a helyiek, de a környező települések lakói körében is nagy népszerűségnek örvendenek.

