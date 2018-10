Több hajléktalant is sikerült meggyőzniük – Megviselte őket az utcán élés Miskolcon

Hétfőtől tilos közterületeken „életvitelszerűen” tartózkodni. Az első nap tapasztalataira voltunk kíváncsiak, így a hajléktalanokat ellátó intézményekben érdeklődtünk. A Vöröskeresztnél megtudtuk, az utcai szociális gondozó szolgálat emberei hétfőn is felhívták az utcán élők figyelmét az új szabályra és hogy milyen szankciók várhatók. Felajánlották nekik, hogy beviszik őket a nappali melegedőbe, 11 embert sikerült kocsival beszállítaniuk a gondozóközpontba. Itt fertőtlenítő fürdés, tiszta ruha, orvosi vizsgálat és meleg ebéd várta őket. Az intézmény dolgozói segítenek nekik a hivatalos papírjaik pótlásában is.

Biztonságos helyen

Miskolcon három szervezet gondoskodik a fedél nélkül élő emberek ellátásáról. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központjának intézményvezetőjétől, Duberné Dunaveczki Évától megtudtuk, az utcai szociális gondozó szolgálat emberei, csakúgy, mint az előző napokban, hétfőn is felhívták az utcán élők figyelmét az új szabályra, és hogy milyen szankciók várhatók. Felajánlották nekik, hogy beviszik őket a nappali melegedőbe. Érveik meggyőzőek voltak, hiszen 11 embert sikerült kocsival beszállítaniuk az intézménybe. Itt fertőtlenítő fürdés, tiszta ruha, orvosi vizsgálat és meleg ebéd várta őket.

– Az utcáról érkezők fáradtak, kimerültek voltak, azonnal el is aludtak. Azokon láttam, akik korábban is jártak nálunk, hogy az utcán élés mennyire megviselte őket mentálisan és fizikálisan is. Valószínűleg belátták, hogy sokkal jobb a biztonságot jelentő intézményben élni, mint kint a hidegben, élelem nélkül – fogalmazott az intézményvezető. Jelezte: konfliktus nem adódott, két hajléktalan ember mondta csak, hogy ők nem jönnek be az intézménybe, mert nekik van szállásuk. Az újonnan érkezettek közül viszont sok embernek nincsenek papírjaik. A következő feladat az lesz, hogy az intézmény munkatársai segítségével ezeket pótolják. Ez a rendszeres egészségügyi ellátás miatt is fontos.

A Napfényt az Életnek Alapítványnál Végh András szakmai vezető mondta el: a hétfőn életbe lépett rendelet azokra a hajléktalanokra vonatkozik, akik utcákon, tereken, aluljárókban élnek. Azok az emberek, akik fűtetlen, hétvégi házban, vagy valahol a város szélén, maguk által összetákolt fakunyhóban húzzák meg magukat, azokra nem. A fedél nélkül élő emberek most már 24 órás ellátást kapnak az alapítványnál. A nappali melegedő 8–18 óráig tart nyitva, azután pedig rendelkezésükre áll az éjjeli menedékhely. És ez így van ünnepnapokon is.

Egész nap

– Hétfőn a szociális munkásainknak azért győzködniük kellett az eddig utcán élőket, hogy menjenek be az intézménybe. Négy embert sikerült is bevinni. Őket szintén fürdő, tiszta ruha és orvosi vizsgálat várta. Egy ember távozott csak, mert nem akart fürödni – sorolta a szakmai vezető. Hozzátette: a szociális munkások továbbra is tájékoztatnak az új szabályokról minden utcán élőt. Lesz, aki bemegy az intézménybe, de olyanok is akadnak majd, akik inkább elbújnak szem elöl.

Ózdon nem jellemző, hogy köztereken élnének a hajléktalanok – tájékoztatta lapunkat Jene András, a város hajléktalanellátásának szakmai vezetője. Jelezte: náluk főleg hétvégi házakban vagy lépcsőházakban találnak menedékre, de sokan élnek az intézményben is, jelenleg a nappali melegedő 90 százalékos kihasználtságú, ami 50 körüli embert jelent.

Hegyi Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA