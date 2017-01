Több focistától megválnak, de nem lesz népvándorlás a DVTK-nál

– Egy évvel ezelőtt az volt az első kérdésem, hogy mi az, ami először eszedbe jut a mögöttünk hagyott esztendőről? Akkor azt mondtad, hogy nem volt könnyű diósgyőrinek lenni. A kérdés adja magát. Mi jut eszedbe a 2016-os évről először?

Szabó Tamás: – Az edzőközpont átadása és a stadion alapkőletétele. Ezek igazi mérföldkövek a DVTK történetében.

– Mi az elmúlt év legfontosabb eredménye?

Szabó Tamás: – Ahogy már említettem átadtuk az utánpótlás központot, megkezdődött a stadion építése, döntés született az új multifunkciós sportcsarnok megépítéséről. Labdarúgásban az észak-magyarországi régió MLSZ által kijelölt központja lettünk, Salgótarján és Eger hivatalosan is a DVTK család tagja lett. Kosárlabdában évtizedek után Magyar Kupát nyertünk, jégkorongban újabb bajnoki címet ünnepeltünk, és újra van első osztályú asztalitenisz és sakk csapata is a DVTK-nak. Sok más olyan terület van még, amelyben jelentős előrehaladást értünk el, de ezek talán kevésbé látványosak és érdekesek a szurkolóink számára.

Labdarúgás

– Szaladjunk végig a sportágakon. Beszéljünk először a labdarúgásról. Mondhatjuk, hogy hektikus volt a csapat szereplése?

Szabó Tamás: – Kár lenne tagadni, sok álmatlan éjszakánk volt emiatt. Jobb teljesítményt várnak el a tulajdonosaink, szponzoraink, szurkolóink, de természetesen mi is saját magunktól. Sajnos több olyan játékosunk van a keretben, akinek vezető szerepet szánt a szakmai stáb, de ők mélyen a tudásuk alatt teljesítettek. Tavasszal nagyobb részüknek még megadjuk a lehetőséget, hogy bebizonyítsák az ősz csak egy kisiklás volt. A többiektől már a télen elbúcsúzunk.

– Mennyire vagy elégedett a tavaszi és az őszi szerepléssel?

Szabó Tamás: – Tavasszal volt egy kis előrelépés, de ez a pozitív folyamat az ismert okok miatt megtört. Horváth Ferencnek nem sikerült a csapattal a bajnokság első harmadában az eredményességben javulást elérni annak ellenére, hogy sok energiát fektetett a felkészítésbe és minden lehetséges segítséget megkapott. Miután elküldtük a csapatot egy szezon közbeni mini edzőtáborba sokat javult a helyzet, és utána már született néhány jobb teljesítmény is. De ennél még sokkal több kell.

– A jó eredményekhez elengedhetetlen a megfelelő anyagi háttér. A nyugodt munka feltételei továbbra is adottak?

Szabó Tamás: – Sajnos mi nem azok közé a csapatok közé tartozunk, akik hazai viszonylatban korlátlan anyagi eszközökkel rendelkeznek, nagyon szigorú gazdálkodásra van szükségünk. A gyenge szereplés miatt ebből a szigorból engedni kellett 2016-ban, például a légióskorlát be nem tartásával, vagy az eredeti tervekben nem szerepelő játékosok leigazolásával. De vállaltuk ezt is annak érdekében, hogy a csapat visszataláljon a helyes útra.

– A szurkolók mindig szeretnék, ha a csapat legjobbjai életük végéig Diósgyőrben fociznának, a sportgazdaság, azonban nem így működik. Sokszor elmondtad már, hogy a stabil gazdálkodás egyik alappillére kell, hogy legyen a játékos-értékesítés. Mi várható ezen a téren a következő időszakban?

Szabó Tamás: – Több olyan játékos is van, akiknek a teljesítményével és/vagy hozzáállásával elégedetlen a szakmai stáb és nem számítanak rájuk a jövőben, ezért az eladásukat tervezzük, de van olyan játékosunk is, aki deklaráltan nívósabb bajnokságban szeretné folytatni a pályafutását, és ha a klubnak megfelelő ajánlat érkezik, akkor meg fogjuk fontolni az eladását.

– Ha lesznek távozók, nyilván lesznek érkezők is.

Szabó Tamás: – Igen, de nem lesz népvándorlás, mert a pénzügyi lehetőségeink korlátozottak. Keressük a számunkra megfizethető, hiányposztokon bevethető játékosokat, de csak olyanokat igazolunk, akik azonnal a kezdőcsapatban kaphatnak helyet. Nagy erősítés lesz az is, ha sérültjeink felépülnek, illetve reményeim szerint a fiatal tehetséges játékosainknak is több lehetőséget ad majd a szakmai stáb tavasszal a bizonyításra.

– Elkezdődött a várva-várt stadionépítés. Mennyire nehezíti meg a klub életét, hogy a hazai mérkőzéseket is „idegenben” kell játszani?

Szabó Tamás: – Készültünk erre a helyzetre, és eddig az eredményesség szempontjából nem érződik a kényszerű váltás hátránya. A klub számára természetesen jelentős többletköltséget jelent ez a helyzet és a szurkolóinkat is megterheli. Most úgy tűnik, be kell rendelkeznünk arra, hogy a tervezettnél hosszabb ideig Miskolcon kívül kell lejátszani a mérkőzéseinket, mivel az MVSC pályán egyelőre nem halad a felújítás.

– Mi a csapat célja tavasszal?

Szabó Tamás: – A bajnokság első harmadának bukdácsolása után a biztos bennmaradás kivívása tűnt reális célnak, de az utolsó néhány mérkőzésen voltak biztató jelek arra nézve, hogy felzárkózhatunk a középmezőnyhöz, ami a minimális cél volt a bajnokság előtt. De én ennél is bizakodóbb vagyok, egy jó felkészülés után sok szép percet okozhat még tavasszal a csapat a szurkolóinknak! Igazi, a csapatot és a közönséget újra összekovácsoló sikereket tavasszal Magyar Kupa hozhat nekünk, mivel nem titok, hogy ha már idáig lejutottunk, akkor 2014 után szeretnénk ismét a döntőt játszani! Még fontosabb cél, hogy a 2017/18-as bajnokságra ütőképes csapat álljon össze a tavasz folyamán.

– Veretlenül vezeti a bajnokságot és jó eséllyel pályázik a feljutásra a DVTK idén nyáron indított női csapata. Mik a tervek a női szakággal rövid és hosszútávon?

Szabó Tamás: – Mindenképpen pozitív, hogy ilyen sikeres a női szakág, és itt a jelenlegi szakmai vezetés eltökélt munkája mellett meg kell köszönnünk, hogy Sárréti Géza hosszú évek áldozatos munkájával építette fel a csapat magját, így a mostani sikereket is ő alapozta meg. A másodosztályban ahol a csapat jelenleg szerepel, sehol sincsenek a diósgyőrihez még csak hasonló profi feltételek sem, ezért a feljutás alapvető elvárás volt már a szezon elején. Nem kérdés, hogy a 2017/18-as szezont az első osztályban fogjuk kezdeni, de továbbra is elsődlegesen a helyi utánpótlásra épül majd a csapat. Természetesen középtávon szeretnénk a bajnokság élcsapataihoz, az FTC-MTK kettőshöz felzárkózni és nemzetközi kupamérkőzéseket is játszani, de ez nem megy egyik évről a másikra.

– Tamás Gábor személyében cégvezetőt kapott a DVTK-t működtető Diósgyőr FC Kft. Miért volt fontos a szervezeten belüli változtatás?

Szabó Tamás: – Gábor gazdasági igazgatóként a gyakorlatban eddig is a helyettesem volt, a cégvezetői kinevezése ez a helyzetet „legalizálta”. Mivel a regionális, több sportágat képviselő DVTK építése a számomra nagyon sok országon belüli és kívüli utazással is jár, a cégvezető feladata, hogy a távollétemben is biztosítsa a labdarúgó klub zökkenőmentes operatív működését. Aki ismeri Gábort, az tudja róla, hogy az élete a DVTK, jó kezekbe került a feladat.

Kosárlabda

– Nézzük a kosárlabdát. A lányok tavasszal 22 év után nyertek ismét Magyar Kupát, ez egy óriási eredmény, a pohár azonban minta csak félig lenne tele. Rosszul látom?

Szabó Tamás: – Nem lehetünk elégedetlenek egy olyan szezonnal, amely évtizedek óta nem látott sikereket hozott. A Magyar Kupa győzelem mellett 12 mérkőzésből 11-et megnyertünk az Európa Kupában, és ezzel az EK mezőny 5. helyén végeztünk, amire még soha semmilyen sportágban sem volt példa megyénkben. A bajnoki cím elnyerésére is komoly esélyünk volt, de sajnos azzal, hogy a két kezdő centerünk súlyos több hónapos kiesést eredményező sérülést szenvedett elúszott a lehetőség.

– Jelenleg ötödik helyen áll a csapat, ez az év, ez a bajnokság azonban sok szempontból más, mint a korábbiak. Mintha felborultak volna az erőviszonyok. Hol helyezkedik el a mezőnyben az Aluinvent DVTK jelenleg?

Szabó Tamás: – Pénzügyi lehetőségek terén nem tartozunk az élmezőnyhöz, de kiváló szakmai munkával és jó csapategységgel és egy kis szerencsével ez a hátrány ellensúlyozható. Persze a profi sport elsősorban pénzkérdés, remélem, jövőre előre tudunk lépni az anyagiak terén. Ha a költségvetésünk elérné az élcsapatokénak a 70-75%-át, akkor minden évben reális esélyünk lehetne akár a bajnoki címre is, de egyelőre nem ez a realitás.

– Ősszel a magyar játékosok szerepeltetésén volt a hangsúly, mi várható tavasszal?

Szabó Tamás: – Anyagi lehetőségeink csak azt teszik lehetővé, hogy a szezon második felére építsük fel az igazán versenyképes csapatot. Ősszel a rangadókon túlságosan kevés pontot szereztünk, ez vezetett néhány váratlan vereséghez. Samantha Prahalis érkezésével ebben előrelépés várható, de 1-2 változtatásra még szükség lesz, mivel versenyben szeretnénk lenni az érmekért.

Jégkorong

– Beszéljünk a jégkorongról. A DVTK Jegesmedvék megnyerte a MOL Ligát, és jó úton halad, hogy ismét sikerüljön a címvédés.

Szabó Tamás: – Mindannyian csalódottak lennék, ha nem így lenne. A miskolci önkormányzat szerencsére kiemelten támogatja a jégkorongot, így ebben a sportágban nem csak szakmailag, hanem az anyagiak terén is versenyképesek vagyunk a fő riválisokkal. Mivel az idén az Újpest előretörésével 3 szereplősre bővült az élmezőny nem lesz egyszerű már az alapszakasz megnyerése sem, de a DVTK számára jégkorongban ma már csak a győzelem lehet elfogadható. A sok éves kemény munkával megalapozott hagyomány immár kötelez.

– Hogy sikerült a DVTK brand-be illeszteni a jégkorongozókat? Mennyire volt zökkenőmentes a váltás az átmeneti év után?

Szabó Tamás: – A második évében járunk az integrációnak, és egyre inkább természetessé válik mindenki számára, hogy Miskolcon a jégkorong is a DVTK család része. A DVTK-hoz való tartozás előnyeit már maradéktalanul érzik a jégkorongozók, de természetesen sok feladat vár még ránk addig, amíg elmondhatjuk, hogy az integráció teljesen lezárult.

Sakk, asztalitenisz

– Immáron a legmagasabb osztályban szerepel a sakk és az asztalitenisz csapatunk is. Milyen véleménnyel vagy az ő teljesítményükről?

Szabó Tamás: – Sakkcsapatunk várakozáson felül szerepel, minden dicséretet megérdemelnek. Asztaliteniszezőink helyzete lényegesen nehezebb, de erre számítottunk is. Ennek ellenére nagyon fontos lenne, hogy meg tudjanak kapaszkodni a legjobbak között. Mindkét sportág esetében örömteli, hogy elindult az utánpótlás rendszerének felépítése, és máris nagyon sok gyermek űzi a sakkot és az asztaliteniszt is a DVTK színeiben.

Utánpótlás, infrastruktúra

– Nagyon nagy erőket mozgósított és sok energiát fektet a klub a régiós terjeszkedésbe és az utánpótlás fejlesztésébe. Milyen előrelépések történtek az idei esztendőben?

Szabó Tamás: – Az MLSZ döntése alapján a DVTK lett a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyéket felölelő utánpótlás képzési rendszer vezetője. Sokan nem is értik, hogy ez mekkora eredmény. Ha nincs az a tudatos munka, amit a regionális hálózat kiépítésébe és az utánpótlás fejlesztésébe fektetett a DVTK Leisztinger Tamás úr tulajdonszerzése óta, akkor most a Debrecen vagy az MTK egyik alközpontja lennénk az új rendszerben, ami évtizedekre bebetonozta volna a DVTK „másodhegedűs” szerepét. Szerencsére nem ez a helyzet, de nagyon koncentrált, szisztematikus munkára van szükség, ha ezt a pozíciónkat javítani akarjuk. Sok a teendő az immár a DVTK családhoz tartozó Salgótarján és Eger csapatainak esetében is, de néhány éven belül kiváló sportolókat adhatnak saját felnőtt csapataik és a DVTK számára.

– Infrastrukturális téren is sűrű évünk volt. Felépült az edzőközpont, egymás után épülnek az újabbnál újabb edzőpályák, már látszanak az említett új stadion alapjai. Milyen fejlesztések várhatók 2017-ben?

Szabó Tamás: – Tovább bővül az edzőközpont új pályákkal és egy fedett műfüves csarnokkal. Terveink szerint elkezdődik a multifunkciós sportcsarnok építése is, ami a kosárlabda és a futsal képzés bázisa lesz, de alkalmas lesz akár nemzetközi versenyek lebonyolítására is.

– Döntés született egy sportegészségügyi és sportdiagnosztikai központ létrehozásáról is. Hogy állnak ennek az előkészületei?

Szabó Tamás: – Folyamatosan zajlanak az egyeztetések az építészekkel, a technológiai beszállítókkal és a sportorvosokkal annak érdekében, hogy összeálljon a végleges szakmai program és az ehhez kapcsolódó berendezéslista. 2018-ban szeretnénk átadni az új, az egész régió sportját kiszolgáló egészségügyi létesítményt, amivel gyakorlatilag teljessé válna a DVTK infrastruktúrája Diósgyőrben.

Végül szeretnék mindenkinek még boldogabb új DVTK évet kívánni!

