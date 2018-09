Több ezer vadász találkozott Putnokon

A mögöttünk hagyott hétvégén már a 26. Országos Vadásznapot tartották meg, megyénkben viszont először találkoztak egymással az egyesületek tagjai és a meghívott vendégek. A putnoki rendezvényen az aktuális törvényi háttérről, a kormány által bevezetett kedvezőbb jogi környezetről is szó volt. Ugyanakkor felvezették a 2021-es Vadász Világkiállítást, amelynek hazánk fővárosa ad majd otthont. A gömöri városban felállított szabadtéri színpadon leleplezték a három év múlva esedékes nagyszabású rendezvény logóját, beszámoltak az előkészületekről és a programhoz kapcsolódó beruházásokról is. A délutáni órákban a több környező kulturális csoport is bemutatkozott, de az egyedülálló trófeakiállítást is rengetegen megtekintették.

A találkozón a gasztronómia is fontos szerepet kapott, kondérban készült vadételek illata árasztotta el a környéket.

Az ország valamennyi megyéjéből érkeztek az idei vadásznapra, amelynek a gömöri település volt a házigazdája. Tamás Barnabás, Putnok polgármestere megjegyezte: több éve járták a hasonló eseményeket, igyekeztek tapasztalatot gyűjteni, ám a putnoki programnál a tradicionális elemek megtartása mellett a helyi sajátosságokra építettek. A kedvező időjárás is segített a sikeres rendezvény lebonyolításában. A sportcsarnok és környéke zsúfolásig megtelt a vadászokkal, a meghívott vendégekkel és érdeklődőkkel.

A különleges trófeakiállítás rengeteg érdeklődőt vonzott, de sokan sétáltak a főzősátrak között, hiszen a vadételek illata páratlan hangulatot kölcsönzött az eseménynek. A hivatalos megnyitó során a vadásztársadalom már előretekintett: gyorsan fókuszba került a 2021-es fővárosi világkiállítás, amelynek a logóját a putnoki színpadon leplezték le.

– Az elmúlt időszak legfontosabb feladata az volt, hogy a vadászati és fegyvertörvényt rendbe tegyük, és megfelelő, jól működő kapcsolatot alakítsunk ki a társszervezetekkel – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. – Ezek után rátérhetünk a következő időszakra, amelynek a legfontosabb állomása a 2021-es Vadász Világkiállítás lesz. Ötven esztendő után adhatunk otthont ilyen rangos programnak, amelynek az előkészületei már megkezdődtek. Itt majd az erdészetek, a természetvédők, a lovas barátaink, a solymászok, az íjászok és a horgászok is megjelennek.

Semjén Zsolt hozzátette: 2020-ban az elképzelt fejlesztéseknek a Hungexpo területén be kell fejeződnie, amelyre komoly összeget biztosít a kormány.

A Országos Vadásznapon több kitüntetést is átadtak, a megnyitó utolsó fázisában pedig ifjú vadászokat avattak. A délutáni program a kultúráról és a gasztronómiáról szólt. Finom vadételek készültek, a színpadon több helyi és környező csoport lépett fel.

ÉM-ME

