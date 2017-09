Több évtizedes kapcsolat Worbis és Mezőcsát között

– A németországi Worbis és Mezőcsát között már több évtizedes a testvérvárosi kapcsolat. Az alapokat hajdanában a két település kórusai rakták le egy szakmai barátsággal, majd következett a testvérvárosi szövetség megkötése – meséli Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere. – Az idők folyamán változott mindkét város, és a városok vezetése is, míg aztán a kapcsolatot a német város polgármestere és kollégái erősítették meg 2016 júliusi látogatásuk alkalmával. A hattagú delegáció az Elszármazottak találkozója című rendezvényünk alkalmával érkezett településünkre, részben régi ismerősökkel, részben új tagokkal. Városvezetésünk ekkor erősítette meg azt az elhatározását, hogy a testvérvárosi kapcsolatot mindenképpen aktívvá kell tenni, és olyan irányokat adni neki, amely mind a német, mind a magyar városnak hasznára lesz, gazdagítja szellemiségét és akár gazdasági kapcsolatok létrejöttét is segítheti.

Partnerek

– Mindezen célok megvalósításában partnerre találtunk Thomas Rehbein polgármesterben és kollégáiban – mondja a polgármester. – Találkozásunk alkalmával javasoltuk, hogy gondolkodjunk tovább együtt és külön-külön is azon: miképpen lehetne gyümölcsöztetni kapcsolatunkat. A delegáció találkozott Mezőcsát képviselő-testületével és intézményeinek vezetőivel, és már ekkor jelezték, hogy viszontmeghívásra számíthatunk. Thomas Rehbein polgármester kollégám ezt a szándékot erősítette meg azzal a levelével, amelyben szeptember közepére meghívott személy szerint engem, mint Mezőcsát polgármesterét és egy, az övékéhez hasonló létszámú és összetételű delegációt. Worbisban szeptember 15. és 17. között volt a város egyik fesztiválja, melyet szerettek volna nekünk megmutatni és közben időt fordítani a tavaly elkezdett közös gondolkodás folytatására.

Fotó: Magánarchívum © Fotó: Magánarchívum

A két település közötti kapcsolat múltját és jövőbeni lehetőségeit egyaránt számba véve a javaslatom az volt, hogy Mezőcsát a jövőben elsősorban közösségein, intézményein keresztül tartson élő kontaktusokat Worbisszal. Olyan területeken kezdtük építeni az együttműködést, amelyek mindkét településen számot tarthatnak érdeklődésre és aktivitásra; így a sportban, a humánszolgáltatásban, az idegenforgalomban, az oktatásban. Úgy gondolom, a kapcsolat felélesztését követően a megfelelő intézmények és szervezetek közvetlenül is kommunikálhatnak majd egymással, és építhetnek ki hatékony együttműködést.

Gazdag program

– A program nagyon gazdag volt: bőven tartalmazott protokolláris eseményeket és vidám programokat is. Egyként belefért az említett területek szakembereinek konzultációja, a német városvezetéssel folytatott megbeszélések és olyan események is, mint amikor én kaptam a felkérést, hogy verjem csapra a város söröshordóját. Nagyon sok elgondolkodni valót láttunk és hallottunk, de legfőképpen az volt a gyümölcsöző tapasztalatunk, hogy egyképpen gondoljuk a kapcsolattartást, és munkatársaink ugyanúgy mély konzultációkat tudtak folytatni, mint mi, polgármesterek.

A civil élet, amely nálunk fejlődőben van, ott már magas szinten működik, és azt hiszem, többek között ebben is tudunk tanulni tőlük. Ugyanakkor például kiderült, hogy teljesen reális az az elképzelésünk, hogy Németországból lehetne akár csoportokat is idehozni, megindítva a helyi turisztikai fejlesztések sorát, és ez az az út, amelyre Mezőcsátnak rá kell lépnie. De elsorolni sem lehet azt a sok hasznos gondolatot, ami ott elhangzott és ami bennünk született a hétvégén. Végül is nagyon fáradtan, de elégedetten érkeztünk haza, és folytatjuk az együttműködés új területeinek nyitását Worbisszal – összegzi Siposné Horváth Anita.

