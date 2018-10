Több építkezést is elkezdenek Miskolcon

„Valamennyi említett ingatlan ügye folyamatosan napirenden van” – írta válaszként kérdéseinkre a miskolci önkormányzat sajtó­osztálya. A kérdések a napokban merültek fel annak apropóján, hogy a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tornacsarnokának sorsa végre rendeződni látszik, miután tíz évig üresen állt. Multifunkcionális csarnokot alakítana ki benne a város, olyat, ami Miskolc második sportcsarnokaként működhetne. Az épület egyébként azért állt üresen egy évtizeden át, mert a magántőke és az állam együttműködését takaró úgynevezett PPP-program keretében kezdték el építeni az Avason, az építkezés azonban a beruházó csődje miatt félbemaradt.

A Ferenczi sportcsarnokának befejezéséhez a sajtóosztály egyébként már időpontot is rendelt: az épület teljes körű felújítása 2019 tavaszán kezdődik.

Ígértük, közöljük

No de nézzük a többi épületet. Az említett jó hír kapcsán ugyanis felmerült – erről számoltunk be szerdán –, hogy melyek a város huzamosabb ideje üresen álló ingatlanjai, és hogy melyiknél van meg a szándék a közeljövőbeli hasznosításra. Készítettünk egy listát is, megírtuk, mit tudunk az épületekről, és ígértük, az önkormányzat válaszát is közöljük, amint megérkezik.

Elsőként a hajdanvolt Szentpáli iskolát említettük, amely a Csengey utcán áll 15 éve üresen, és a tervek szerint az MSZC Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziuma és az ifiház kapna ott helyet. Az önkormányzattól most megtudtuk, a leendő művészeti iskola korszerűsítése 2019 harmadik negyedévében indul. A Szentpálival szemközti volt tisztiklub épületéről így írnak: „a Helyőrségi Művelődési Otthon épületében egy új közösségi teret alakít ki a város, jelenleg a tervezés zajlik, 2019 folyamán ez a beruházás is elkezdődik”.

Húsz éve üres

Az Avas szálló történetéről fel­elevenítettük, hogy az épület már 20 éve üres, és annyit tudhatunk róla, hogy Miskolc visszavásárolta a tulajdonosától, és most négycsillagos szálloda üzemeltetésére keresnek befektetőt. A sajtóosztály válaszából most megtudtuk, nagy változás nincs, hiszen az Avas szálló üzemeltetőjét továbbra is keresik, az eddigi érdeklődőkkel nem sikerült megállapodni.

A központi leánykollégium épületét hat éve ürítették ki, utolsó hírünk az volt róla (2016), hogy a város építészeti ötletpályázatot írt ki az ingatlanra, egy színvonalas irodaházat alakítanának ki belőle. Kollégisták már rég nem laknak benne, de menza továbbra is üzemel az épületben. Most kiderült, a központi leánykollégium átépítése tervezési szakaszban tart. Hogy mit terveznek, nem derült ki a tájékoztatásból. Az Egyetemváros melletti fűtő­mű hasznosítására is rákérdeztünk (itt működött volna a Science Múzeum, ha megépül), ezzel kapcsolatban rövidke válasz érkezett: „a fűtő­mű hasznosítási tervének kidolgozása jelenleg zajlik”.

Levele végére a sajtó­osztály még hozzáfűzte, a beruházásokról szóló részletesebb tájékoztatás a projektek előrehaladásának megfelelően ütemezett, a kommunikációs tervtől nem kívánnak eltérni.

Hajdu Mariann

