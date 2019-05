A hétvégi hidegbetöréssel nyugaton van ahol több centi hó is hullott – írja az Időkép.



Hétfő reggelre a keleti országrészt is elérte a hideg, az Északi-középhegységben havazik, kifehéredett Kékestető és Bánkút is. Mindkettő látszik egyébként a webkamerák képein is.

Nagy Norbert, a Bánkúti Síklub szóvivője portálunk érdeklődésére megerősítette, hétfő kora délutánig több centi hó esett Bánkúton.

– Kifehéredett a táj rendesen, de az előrejelzések alapján tudható is volt, hogy hatszáz méter tengerszint feletti magasságnál megmarad majd a hó. Több északi országban ennél is több hó esett, Szlovákiában például már négyszáz méter felett kiadták a riasztást. Reméljük túl sok hó azért nem fog már esni, mert a kizöldült, lombos fáknak nagy terhet jelenthet a nagy mennyiségű hó súlya – mondta Nagy Norbert.



Fokozatosan szűnik a csapadék

Az időjósok szerint a következő napokban lassan javul majd az idő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapján azt írja: hétfő délután még többfelé kell esőre, záporra számítani, majd fokozatosan szűnik a csapadék, legtovább a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti felén eshet, de éjfél után már sehol sem valószínű csapadék. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos lökések kísérik.

Éjszakára veszít erejéből a szél, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2–7 fok között alakul, a szélvédett nyugati és északi tájakon talajmenti fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 16 fok között valószínű.

