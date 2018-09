Tizenöt éve a könnyűzene élvonalában a Cairo együttes

Manapság a legnépszerűbb videómegosztón hatalmas verseny folyik a nézettségért. Ebben a küzdelemben meglehetősen jól szerepel a sátoraljaújhelyi Cairo együttes, amelynek megálmodója és életben tartója Skinti Csaba.

Énekkarból együttes

– Sokan kérdezték már, mennyire tudatos az egy fiú, két lány felállás az együttesben – mondja Skinti Csaba. – A válasz egyszerű: semennyire. Így alakult. Annak idején a sátoraljaújhelyi gimnáziumban volt egy Cairo együttes, amelyben egy ideig magam is billentyűztem. Ez az együttes aztán feloszlott és sokáig nem is támadt fel. A főiskola után az Esze Tamás iskolában először óraadóként dolgoztam, majd énektanárként foglalkoztattak. Elég hamar rá kellett jönnöm, csak klasszikus zenével nem tudom megfogni a gyerekeket. Elkezdtünk popdalokat énekelni, aztán ahogy nőtt a lelkesedés, megszerveztük az énekkart, amivel a suligálákon nagy sikereket arattunk különösen akkor, amikor már azokat a dalokat is énekeltük, amelyeket én írtam. Később elkerültem Pálházára a művelődési ház igazgatójának. A gyerekek azonban jönni akartak velem. Ez eleinte tetszett is, de egy idő után be kellett látni, 18 településről összerántani 60 gyereket, elég nehézkes. Ekkor leredukáltuk a létszámot nyolcra. Később ebből a diákkórusból alakult ki a Cairo. Először 2003-ban léptünk fel ezen a néven, majd mi­után a dalainkat folyamatosan töltöttük fel az internetre, a világhálónak köszönhetően 2005-ben megtörtént a nagy áttörés, azóta foglalkozunk ezzel komolyabban. Akkor már a 2 lány 1 fiú felállásban szerepeltünk. Azóta történtek tagcserék, főleg a vokalisták cserélődnek, hiszen ők többnyire hobbiból, tanulmányaik mellett zenélnek velünk.

Amatőrből profivá

2012-ben volt a legnagyobb reform az együttes életében.

– 2010-ben éreztem úgy, munka mellett nem tudunk igazán fejlődni – mondja Skinti Csaba. – Év végén úgy döntöttem, nem pályázom meg ismét az igazgatói posztot, és onnantól csak a zenére koncentrálok. Akkor kezdődött a Cairo együttes profi korszaka. 2012-ben csatlakozott hozzánk szólóénekesként Emese, a jelenlegi vokalistánk pedig rajongóból vált taggá, hiszen Klaudia a gönci Szia Club tagjaként az első fellépéseink óta kíséri figyelemmel a Cairo együttest. Arra mindig is büszkék voltunk, hogy zempléniek vagyunk. Számos klipünket Pálházán, Sátoraljaújhelyen, Füzéren, Füzérradványban vagy Kőkapun forgattuk, de Miskolcot sem hagytuk ki.

Az idei a legek éve eddig

– Szerencsénkre rengeteg helyre hívnak minket – mondja Skinti Csaba. – Volt olyan hétvége, hogy egy nap alatt három országban fordultunk meg. Eddig a leghosszabb hetünkön 1956 kilométert utaztunk, idén már ezt is sikerült felülírnunk. A legnagyobb örömet azonban az jelenti, hogy a videóink nézettségének köszönhetően nem tudunk olyan helyre menni fellépni, ahol ne ismernék a dalainkat.

ÉM-BG

A Cairo együttes

Tagok

Skinti Csaba dalszerző, énekes

Darvas Emese énekes

Kocsis Klaudia énekes

Diszkográfia

2007: Angyal

2008: Sodorjon a szél

2009: Ilyen a nyár, Gyűjteményes válogatás, Koncert és klipmix

2011: Titkos csók

2014: Clips & karaoke, Buli van!

2015: Fordult a kocka, Őrült karácsony

2017: Clips & karaoke II., Best of

2018: Süt a nap

VISSZA A KEZDŐOLDALRA