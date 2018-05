Tizennyolcadszor zsong Lillafüred

Ezen a hétvégén immáron tizennyolcadszor kerül sor a Zsongó Lillafüred sport- és kulturális rendezvényre, amely – várhatóan ideális időben – népes szereplőgárdát vonz majd a Bükkbe, a Palotaszálló környezetébe.

Nagy érték

A szervezőket ugyanaz a cél vezérli, mint az induláskor: az egészséges életmódra akarják felhívni a fiatalok figyelmét. Ennek jegyében sok szakember költözik Lillafüredre és ad tájékoztatást az érdeklődőknek a sportágakról, valamint a klubok és szakosztályok munkájáról. Az eddigi tizenhét rendezvény többsége színvonalas és érdekes volt, bár a jelenlévők azt sem hallgatták el, hogy olykor voltak anyagi nehézségeik. Elhangzott: a Zsongó megálmodói még adósak azzal a listával, amelyben összegzik, hogy az egykori rajthoz álló versenyzők közül kik lettek országos bajnokok, kontinentális „tényezők”, világbajnoki vagy olimpiai szereplők. Az akció fesztiválszerű sport- és turisztikai sorozat, családi szempontból is nagy érték, hiszen a famíliák apraja és nagyja Lillafüreden egyaránt megtalálhatja magának a legmegfelelőbb elfoglaltságot. Eddig mintegy huszonöt sportág mutatkozott be, közülük sok műfaj képviselői most is ott lesznek a vadregényes környezetben található sétányon és pályákon.

Gercsák Szabina is

A hétvégén élsportolók is számot adnak tudásukról. A Miskolci Judo Club – mint fővendég – felvonultatja legnagyobb klasszisát, az ifjúsági olimpiai bajnoki címmel is büszkélkedő Gercsák Szabinát, aki az elkövetkezendő hetekben indítja meg kvalifikációs csatáját annak érdekében, hogy jelen lehessen a 2020-as tokiói ötkarikás játékokon. A beharangozó sajtótájékoztató üde színfoltja volt, amikor a szervező csapat tagjai felidézték a majd’ két évtizeddel ezelőtti pillanatot. Akkoriban még gön­dör és fekete hajjal beszéltek arról, hogy mivel akarnak kedveskedni a sportszerető polgároknak, most pedig már arról szóltak, hogy miképpen akarják egyre színvonalasabbá tenni a Zsongó Lillafüred programjait.

ÉM-KT

Zsongó-sportprogramok

Május 26. (szombat)

11.00: megnyitó az Erzsébet-sétányon

11.30: gyaloglás (a Miskolc Városi Sportiskola tagjai)

11.30: természetjárás, gyalogtúrák

11.45: triál show (akrobatikus kerékpáros bemutató)

12.00: streetball, labdarúgás (a Majális-parkban), asztalitenisz, sakk, amerikai futball, karate

Május 27. (vasárnap)

10.00: kerékpár (országúti verseny, egyéni időfutamok az ómassai úton)

11.45: streetball, labdarúgás (a Majális-parkban), asztalitenisz, sakk

12.00: baranta (történelmi magyar testkultúra)

12.30: kamabemutató (a miskolci labdajáték története)

13.00: birkózás (a DVTK-MVSI tagjai)

13.30: tófutás (az MVSI tagjai)

14.00: cselgáncs (a Miskolci Judo Club tagjainak bemutatója)

14.30: sport talkshow (vendégek: a PannErgy-Miskolci VLC élvonalbeli vízilabdázói és Bachner András szakmai igazgató)

