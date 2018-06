Tizennyolc mérkőzés az ózdi homokon

Hat esztendeig tartó szünet után rendeztek ismét kézilabdás eseményt az ózdi fürdő területén. A Build It Strandkézilabda Tornát, amelyet a Vízió & Dimenzió Kupáért írtak ki, a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Ózdi Kézilabda Club bonyolította le, a Magyar Kézilabda Szövetség koordinálása mellett. Az eseményre az U14-es és az Ifjúsági korosztály csapatait várták, akik egész nap csatáztak egymással a küzdőtéren. A fiúk és a lányok felvállalta játszottak a tornán, remek hangulatban telt az esemény.

Felüdülést jelent

– A fárasztó és hosszú teremidény után a fiatalok számára felüdülést jelent a strandkézilabda – fogalmazott Ölschléger József, a Kazincbarcika elnöke. – Jó ötlet volt, hogy a tornák költségeit mostantól a TAO-ban is elszámolhatják a klubok, így mi is örömmel jöttünk az egyébként remekül szervezett ózdi tornára. A csapataink még kezdők ebben a szakágban. Meg kell tanulniuk a szabályokat, néhány speciális mozdulatot, aztán eredményesebbek lehetünk mi is. A fiúk és a lányok nagyszerűen érezték magukat, ilyenkor ez a legfontosabb.

Az Ózdi Kézilabda Club is azért rendezte a tornát, hogy a nyári holt szezonban is együtt tartsa az eredményes utánpótlás csapatait. A II. osztályban bajnok ifisták és az egyre egységesebb serdülő korú fiúk is egyre otthonosabban mozogtak a homokon. Izgalmas meccseket játszottak, ami meghozta a kedvüket a szakághoz.

Sokat készültek

– Nagyon tetszett a torna, amire az elmúlt hetekben külön készültünk – fogalmazott Kovács László, az U14-es korosztály, ózdi gólkirálya. – A fiúkkal együtt dolgoztunk a strandon, így valamennyire sikerült összeszoknunk. A kupa is jól sikerült, különösen a Tarjánnal játszottunk nagyon szoros csatákat. Örülök, hogy nyertünk, remélem néhány tornára máshová is eljutunk a csapattal a nyári időszakban.

A rendező Ózdi Kézilabda Club serleggel és oklevéllel készült a csapatok számára, az MKSZ pedig minden egyes játékos számára résztvevő érmet biztosított, ezzel is igyekeztek népszerűsíteni a strandkézilabdát. Az ózdi egyesület egyébként augusztus 4-én újabb utánpótlás kupát rendez a strandon, a klubnál abban bíznak, hogy a most résztvevő csapatok kivétel nélkül visszatérnek, és újabbak is csatlakoznak az eseményhez.

Build It Strandkézilabda Torna a Vízió & Dimenzió Kupáért, Végeredmény, különdíjak:

U14 leány: 1. Miskolci VSC, 2. Lóci DSE. Gólkirály: Nánasi Dóra (Miskolci VSC), legjobb kapus: Kis-Orosz Viktória (Miskolci VSC), legtechnikásabb mezőnyjátékos: Koós Réka (Lóci DSE).

U14 fiú: 1. ÓAM-Ózdi KC, 2. Salgótarján, 3. Kazincbarcikai KSE. Gólkirály: Kovács László (ÓAM-Ózdi KC), legjobb

kapus: Orosz Olivér (Kazincbarcikai KSE), legtechnikásabb mezőnyjátékos: Terjék Roland (Salgótarján.

Ifjúsági leány: 1. Lóci DSE, 2. Miskolci VSC, 3. Kazincbarcika. Gólkirály: Horváth Fruzsina (Lóci DSE), legjobb kapus: Tengely Annabella (Lóci DSE), legtechnikásabb mezőnyjátékos: Oláh Lili (Miskolci VSC).

Ifjúsági fiú: 1. ÓAM-Ózdi KC, 2. SBS Eger. Gólkirály: Bakó Péter (SBS Eger), legjobb kapus: Punka Benjámin (ÓAM-Ózdi KC), legtechnikásabb mezőnyjátékos: Kónya Dániel (ÓAM-Ózdi KC).

A legaktívabb segítő különdíját Gazdag Dorián (ÓAM-Ózdi KC U10) kapta.

