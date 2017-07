Tizenkét tonnás fa dőlt a házra Miskolcon, de senkinek nem volt daruja

Még június 30-án dőlt rá az éjszakai viharban egy miskolci házra a 12 tonnás fa. Több mint két hétig rajta is maradt, mert a ház tulajdonosai hiába telefonálgattak egyik helyről a másikra, senki nem tudott nekik segíteni. Az óriás vörös bükk megmozdításához ugyanis egy darura lett volna szükség, de azt senki nem tudott biztosítani. Hétfőn azonban mégis megoldódott a nagy gond, az óriás bükk törzse immár a szomszéd udvaron hever. Sonkoly Tibor, a ház tulajdonosa mutatja, miről is van szó.

Már 20 évvel ezelőtt ki akartam vágatni, de ritka fa.” Sonkoly Tibor

Védett volt

– Még a látvány is borzasztó! – jegyzi meg, amikor a fa törzse mellé áll, hogy lássuk monumentális méreteit. Aztán a mély gödröt szemléli, ahonnan kifordult a bükk. Fejét csóválva jegyzi meg, „szinte alig volt gyökere. Nem csoda, hogy a szél kidöntötte”. Elárulja, már húsz évvel ezelőtt megfordult a fejében, hogy ki kellene vágatni, szólt is a környezetvédelmi felügyelőségnek, de azt mondták, ritka fajtáról van szó, védett, ezért nem vágják ki. Most azonban hatalmas károkat okozott. Ledöntötte az egyik kéményt, és egy darabon beszakította a tetőt.

– Igaz, a ház van már vagy százéves, de annak idején olyan erősre építették, hogy se a szarufák, se a fal nem sérült meg. Az persze komoly gond, hogy a tető azóta beázik, és a csapadékos időjárásnak köszönhetően olykor még a csillárból is folyik a víz.

Tibor beinvitál bennünket a lakásába, ahol a szoba mennyezetét jókora foltok csúfítják, a beázás nyomai. Felesége az eset óta nem is mer itt aludni, mert fél, hogy leszakad a mennyezet vagy a vakolat. Inkább a lányához költözött. A csillár alatt még mindig ott a fazék, abba csorgott a víz, amikor esett az eső, most szerencsére már üres, a napos időjárás jót tesz a sérült háznak és az átázott falaknak. A fürdőszobában sem jobb a helyzet. Ott is hatalmas foltok éktelenkednek a plafonon és a falon.

– Amikor odakint zuhogott az eső, akkor a fürdőszobában is esett. Felnyitottam a vécé tetejét, hogy legalább egy része oda csorogjon – jegyzi meg Tibor.

Éjszaka történt

Aztán elmeséli a fakidőlés történetét.

– Éjszaka volt, már 10 óra is elmúlt. Én már el is szunyókáltam, csak egy nagy robajra ébredtem. Láttuk a kémény darabjait a bejáratunk előtt, azt hittük, az erős szél levitte a kéményt. Csak reggel szembesültünk vele, hogy a vihar igazából a kertben álló vörös bükköt döntötte a tetőnkre, az bontotta le a kéményt is. Persze rögtön telefonálgatni kezdtem. A katasztrófavédelemnek és magáncégeknek is, hogy segítsenek leemelni a fát a házunkról, de mindenütt azt a választ kaptam, hogy nem tudnak darut biztosítani. Végül az önkormányzati képviselőnkhöz, Gazdusné Pankucsi Katalinhoz fordultunk, aki eljuttatta a problémát dr. Kriza Ákos polgármesterhez. Így végül az ő és a megyei katasztrófavédelem segítségével sikerült a fát hétfőn eltávolítani a ház tetejéről. A szakemberek darut is hoztak, és este 10 óra volt, mire végeztek a munkával. Örömömben megtapsoltam az akciót, és gratuláltam a katasztrófavédőknek is – teszi hozzá Tibor.

Nem sérült meg senki

Sonkoly Tibor megjegyzi: a vörös bükk valóban gyönyörű fa volt, életerős, egészséges, mindig azt mondogatták a párjával, ez a fa biztos, hogy túléli őket. De nem így lett. Tibor kérte, írjuk meg azt is, mindenkinek nagyon köszöni, aki segített a nagy bajban. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a fa kidőlése miatt nem sérült meg senki. És az is, hogy Tiboréknak van biztosításuk. A biztosító szakembere egyszer már járt a helyszínen, de akkor a fa koronája még beborította a tetőt, így egy második helyszíni szemle is szükséges, hogy kiderüljön, ténylegesen mekkora a kár.

– Hegyi Erika –

Videó: Házukra dőlt egy fa, nem mer otthon aludni a miskolci... Miskolc - Házukra dőlt egy fa, emiatt kilátástalan helyzetbe került egy miskolci család. A fa ugyanis olyan hatalmas, hogy nem találnak darut, amely le tudná emelni a tetőről. Egyébként már évtizedekkel ezelőtt ki akarták vágatni a fát, de a hatóságok nem engedték, mondván az védett. A... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA