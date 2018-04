Tizenkét góllal tesztelték az új Diósgyőri stadiont

2018. április 26-án valóságossá vált az, ami éveken át beszédtémát szolgáltatott a DVTK labdarúgócsapatának szurkolói körében: megnyitotta kapuit az új Diósgyőri stadion. Két tesztmeccset rendeztek ezen a napon az állami beruházás keretében megvalósult 13,1 milliárd forintos összértékű projekt középpontjában, az üde zöld gyepen.

A legkorábban érkezők közül sokan sétát tettek a felső karéjon, 15 méter magasan, és innen a külső környezetet, a megújult parkolóhelyeket, illetve azok egy részének folyamatban lévő építkezését is megtekinthették a pazar belső mellett.

Szentelés

Egy órával az új stadion első mérkőzése előtt felszentelték a pályát, Hangó István református lelkész, Buday Barnabás evangélikus esperes, Mikola Vince római katolikus főesperes, és Tóth Ferenc a görög katolikus egyház ökonómusa volt ekkor a főszereplő. Miközben ez történt, szállingóztak a nézők a lelátóra, és amikor az első fellépők kijöttek melegíteni, már kétezren lehettek a létesítményben.

A hazai csapat tagjait, a nem is olyan régi kedvenceket nagy ováció fogadta, de a kövesdieknek is kijutott a tapsból.

A VIP teraszon is gyülekeztek a vendégek, és hiába csak az „öreg fiúk” voltak porondon, a házigazda klub ügyvezetője, Sántha Gergely mellett Tállai András, a dél-borsodiak első számú vezetője is megjelent, és nem utolsósorban dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere is. Persze a közönség elsősorban a játékra, a labdarúgókra volt kíváncsi, és ezen belül is a diósgyőriekre.

Az akusztika rendben volt

Sokan örömmel konstatálták, hogy a piros-fehérek csapatában mindenki versenysúlyánál van, majd miután megkezdődött a találkozó Granát Balázs gondoskodott a jó hangulatról, ő volt az, aki a szentélyben az első gólt bevágta. Továbbá ő volt az, aki duplázni is tudott, miközben a korábbi közönségkedvencek közül Menuogong, majd Arze személyében az a játékos is betalált, aki a legtávolabbról, Bolíviából érkezett meg a meccs napjának hajnalán, miután edzője, Benczés Miklós hajnalban Budapestről Miskolcra fuvarozta.

A 2×30 perces gálameccsen már csak másodpercek voltak hátra, amikor 4–1-es hazai vezetésnél egy igazi hangpróbát tartott a publikum, több mint háromezren üvöltötték: „Amíg élek én, nem érdekel más csak a Diósgyőr, csak a Diósgyőr”. Ki is derült, hogy a stadion akusztikája rendben van, a meccs végi bónuszról pedig Bacsa gondoskodott, aki gólt rúgatott a spanyol Gallardóval.

Ezt a fellépést az új Diósgyőri stadion első tétmérkőzése követte, egy U17-es II. osztályú bajnoki, amelyen a listavezető DVTK a második helyezett Újpesti TE-t fogadta. A találkozó elején ugyan a lila-fehérek ráijesztettek a hazaiakra, de vezető góljuk után Szűcs K. hamar megszerezte az egyenlítést, majd Orosz találatával már a piros-fehéreknél volt az előny. Ezt követően fentről égi áldás érkezett, három órával az egyházi szentelés után, eső formájában jött a „szentelt víz”.

Az Újpest egyenlítése után az első félidő hajrájában ismét Szűcs K. volt eredményes, majd a diósgyőri utánpótlás csapatok helyszínen lévő játékosai álltak a szurkolás élére, és amikor rákezdték, hogy „aki nem ugrál újpesti”, mindenki csatlakozott hozzájuk, nem csak hangban, hanem rugózásban is. Viszont a második játékrészbe, annak is hajrájába újabb egyenlítésével belerondított az Újpest, így elmaradt a remélt diósgyőri bajnokavató.

A DVTK üzemelteti

Taggyűlést tartott csütörtökön a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft., és ezen a napon arról született döntés, hogy az új Diósgyőri stadiont, ideglenesen a felnőtt csapatot működtető gazdasági társaság, a DFC Kft. üzemelteti, 2018. június 30-ig.

ÉM-BCS

Az első meccs az új stadionban

Diósgyőri VTK 2011 – Mezőkövesd Old Boys 5-1 (3-1)

Diósgyőr, 3326 néző. V.: Nagy R. (dr. Varga Zs., Márkus).

Diósgyőri VTK: Rados (Szalma, 46.) – Dobos (Gallardo, 31.), Gal (Rakovic, 31.), Budovinszky (Nagy T., 31.), Gohér (Faggyas, 31.) – Abdouraman – Menougong (Bacsa, 52.), Lippai (Granát, 55.), Luque (Halgas, 55.) – Arze (Eperjesi, 47.), Granát (Fernando, 31.). Edző: Benczés Miklós.

Mezőkövesd Old Boys: Tarczy (Bukta, 55.) – Toplenszki, Vámosi (Bocsi, 46.), Elek, Kaszás (Balogh Z., 51.) – Lakatos, Nagy P. – Busai, Irhás (Vígh F., 31., Tábori, 52.), Sivák (Siroki, 59.) – Vígh F. (Fodor, 24.). Edző: Huszák Géza.

Gólszerző: Granát (1-0) a 10., Lakatos (1-1) a 15., Menuogong (2-1) a 20., Arze (3-1) a 23., Granát (4-1) az 58., Gallardo (5-1) a 60. percben.

Az első tétmeccs az új stadionban

U17 II. osztály, 25. forduló

Diósgyőri VTK – Újpesti TE (3-2)

Diósgyőr, 2000 néző. V.: Valu.

Diósgyőri VTK: Bánhegyi – Gátfalvi (Gönczi, 46.), Pető, Farkas M., Budaházi (Juhos, 91.) – Szűcs K. – Orosz, Lehóczki (Jónyer, 72.), Csávás – Tóth B. (Vereckei, 46.) , Molnár R. Edző: Zsivóczky-Pandel Gyula.

Újpesti TE: Nyitrai – Téglás (Lőrinczy, 46.), Kasza, Zsemlye, Nemes – Miknyóczki – Barbara (Skulka, 18., Diaz, 80.), Sztojka, Kulánda, Tatai (Széchenyi, 80.) – Bakos (Molnár E., 72.). Edző: Szél József.

Gólszerző: Sztojka (0-1) a 2., Szűcs K. (1-1) a 16., Orosz (2-1) a 31., Skulka (2-2) a 39., Szűcs K. (3-2) a 41., Diaz (3-3) a 86. percben.

