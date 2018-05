Tizenkét év után újra bajnok a Vegyész RC

A férfi-röplabdabajnokság döntőjének negyedik mérkőzését szombaton Kazincbarcikán játszotta a házigazda Vegyész RC, valamint a címvédő Fino Kaposvár. Mivel az egyik fél három sikeréig tartó párharcban a borsodiak 2-1-re vezettek, így a tét az volt: lesz-e bajnok­avatás, vagy a somogyiak egyenlítenek, és csak hétfőn Kaposváron derül ki, hogy melyikük lesz a 2017/2018-as évad győztese.

Nagy P. megoldotta

Az aranyérmesnek járó serleget már bő fél órával a kezdés előtt kitették a zsűriasztalra, „szemezhettek” vele a játékosok. A közönség is gyülekezett idejekorán, akik valami miatt későbbre tették az érkezésüket, a jobb helyek közül már nem választhattak. A házigazda klub képviselői az úgynevezett plusz lelátósort is kihúzták, jó páran innen követhették a bemelegítést, aztán a mérkőzést. A Vegyész egyik liberója, Gebhardt Áron csak ücsörgött az egyik széken, vagyis biztos volt, hogy sérülés miatt nem kap szerepet.

Az első szettben 7-9 után történtek a lényeges momentumok, amikor is Szabó D. nyitásaival bontotta ellenfelét a Barcika, hiába is kért időt Demeter György 11-9-nél, a hazaiak 15-9-re megugrottak. Persze egy döntőben, ahol két ilyen tudású gárda a résztvevő, nem lehet sosem azt gondolni, hogy bárhonnan, bármilyen állásból nincs vissza­út. Ezt próbálta a Kaposvár is, igaz, a VRCK még 22-18-nál is négy „fával” jobban állt. Amikor fontos volt, Nagy P.-t keresték a látogatók, akinek a vezetésével 24-21-ről 24-25-re fordítottak, s nem sokkal később a vezetést is megszerezték.

Fontos játszmák

A második felvonásra előszedte jobbik oldalát a Kazincbarcika, és 10-10-től már egyértelműen Mészárosék diktáltak (15-10, 20-12). Óriási hőfokon harcoltak a csapatok, a Kaposvár ekkor halványabban, így ha nem is könnyen, de biztosan egyenlített az Oravec-gárda. A harmadik játszma lélektanilag nagyon fontos volt mind a két együttesnek, óriási energiákat mozgósítottak a felek, így csak egy-két pontos előnyök voltak, pillanatokig. Nagy P. sokadik kiváló megmozdulása után, 22-22-nél időt kért a Vegyész szakvezetője, aztán 23-24-nél ismét, de a Fino csapatkapitányával nem tudtak mit kezdeni, aminek egyenes következménye volt, hogy ismét vezetést szereztek Bögölyék. Az előző szett fontos volt a VRCK-nak, a negyedik aztán kiváltképpen, ugyanis itt már nem lehetett hibázni – ellenben összesítésben egyenlít a Kaposvár. 3-3-nál három hiba becsúszott Juhászék oldalán (3-6), de aztán szépen korrigáltak. Mészáros blokkolta Nagy P.-t, párszor tehát sikerült megtalálni a vendég pontgyáros ellenszerét. 16-12-nél jött el az a pillanat, amikor Demeter György látta, hogy ez nem lesz nekik jó, s próbálta megállítani a belelendülő Vegyészt. Banai blokkja, és Szabó D. remek szélső ütése ötpontos előnyt jelentett (19-14), ahonnan a címvédőt nem engedte visszakapaszkodni a trónkövetelő.

Mindenki ölelt mindenkit

Már 108 perce nyüstölték egymást a pályán lévők, amikor elérkeztek a döntő ötödik, 15 pontig tartó menethez. 4-2-nél megint jól sáncolták a hazaiak Nagy P.-t, majd Vajdát, 6-2-nél kissé kevésbé volt izgatott a barcikai közönség. Persze a Kaposvár az Kaposvár, és előbb 8-6 lett, onnan pedig 8-9. Kétes, éppen vonalon (?) lévő labdával, és egy lenyelt fogadással a Fino vezetett (10-12), időt kért a Vegyész. A végjátékban három vendégmeccslabdát (13-14, 14-15, 15-16) hárítottak Szabó D-ék, ők azonban a másodikkal éltek, miután 17-17-t követően Keen rosszul nyitott, majd Banai jól ütött.

19.43-kor bajnok lett a VRCK. Történetében negyedszer, 2006 után ismét. A B-középből érkeztek a pénztárgép-szalagok a pályára, a játékosok ölelgették egymást, majd a szurkolók tették velük ugyanezt. Az érmek is kikerültek a zacskóból, mindkét csapatnak Németh Lajos, a Magyar Röplabda Szövetség elnökségi tagja, illetve Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere adta át a medáliákat. Utóbbi – a város nevében – jelképesen átnyújtott a csapatnak egy csekket is, mégpedig 3 millió forintról.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár 3:2 (-25, 17, -23, 18, 17)

Kazincbarcika, 900 néző. V.: Mezőffy, Bátkai-Katona.

VRCK: Páez, Mészáros, Banai, Szabó D., Milev, Juhász. Csere: Dudás (liberó), Toronyai, Gebhardt N., Blázsovics. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Kaposvár: Keen, Nikolov, Nagy J., Nagy P., Bögöly, Vajda. Csere: Pápai (liberó), Kalmár, Horváth. Vezetőedző: Demeter György.

Daniel Oravec: – Nem játszottunk jól, legalábbis végig nem, de a győzelem összejött, ami most a legfontosabb volt. Ez is mutatta, mennyire akartuk a sikert. Gratulálok a Kaposvárnak, szervezettek voltak, egyik meccs sem volt könnyű ellenük, de természetesen gratulálok a játékosaimnak is.

Demeter György: – Annak örülünk, hogy az alapszakaszt veretlenül megnyert Kazincbarcikát sikerült ilyen nagy csatára késztetnünk, annak viszont nem, hogy egy buta hiba miatt ért véget a találkozó. Gratulálok a VRCK-nak, ahogy a saját csapatomnak is.

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-1, a Vegyész RC Kazincbarcika javára.

Örömszavak

Kárpáti László, a VRCK egyik ügyvezetője: – Legutóbb tizenkét éve voltunk bajnokok, s azóta a poklot, az NB II-t is megjártuk. Hittem abban, hogy egyszer újra meg tudjuk csinálni, mindez, így a mai győzelem is a kitartás, valamint az akarat diadala. Reméljük, hogy egy szép időszak kezdődött a klub életében, megyünk tovább, tesszük a dolgunkat, nem akarunk itt megállni.

Toronyai Miklós, a VRCK feladója: – Ez a harmadik bajnoki aranyérmem a Vegyésszel, összességében négy van, mert egyet még a Nyíregyházával szereztem húsz éve. Bár már nem vagyok fiatal, amikor hazaigazoltam, láttam, hogy még mind az edzésen, mind a meccseken fel tudom venni a versenyt a fiatalokkal, örülök, hogy részese lehetek ennek a sikernek. Már beszélgettem a vezetőkkel a folytatásról, azt gondolom, egy-két év még van bennem.

Juhász Péter, a VRCK centere: – Minden vágyam az volt, hogy a Kaposvárral megnyert két bajnokság után nevelőegyesületemmel is aranyérmes legyek. Attól nincs nagyobb öröm jelenleg, hogy a kupa után a bajnokságban is a legjobbak lettünk. Nehéz szezon volt, nem gondoltam, hogy ez a döntő ilyen kemény lesz, de a végén a mi javunkra dőlt el. Úgy gondolom, még fejlődnünk kell, de ha ez a társaság tovább bővül egy-két jó játékossal, akkor a nemzetközi porondon is megálljuk a helyünk.

Vlado Milev, a VRCK macedón szélső ütője: – Nagyon boldog vagyok, hogy itt Magyarországon, Kazincbarcikán bajnok tudtam lenni, ami még otthon, Macedóniában sem sikerült. Jó szezon volt, tavaly plusz egy évben maradtunk a klubbal, így a következő bajnokságban is itt játszom majd. Sok pihenésre most nincs idő, mert a válogatottban kötelezettségem van.

Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere: – A jutalom mindenképpen jár a csapatnak, mert kiemelkedő eredményt, eredményeket ért el, hiszen a kupát is megnyerte. A város büszke erre a klubra, és a jövőben is segíteni fogja.

