Tizenhárom település nyolcezer polgárát vigyázzák Tolcsván

Csütörtökön délelőtt hivatalosan is átadták a Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrsöt a hegyaljai településen. Az átadón részt vett egyebek mellett Góra Zoltán tű. vezér­őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Lipták Attila tű. dandártábornok, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Komáromi Éva, a Sárospataki Járási Hivatal vezetője, dr. Ódor Ferenc, az Encsi Járási Hivatal vezetője és Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere.

A hatodik a megyében

– Kellemes kötelességemnek teszek eleget, hogy itt lehetek ezen az ünnepségen – mondta Góra Zoltán. – 2012-ben indult el az a program, amely azt tűzte ki célul, hogy a nehezen elérhető területeken is legyenek katasztrófavédelmi őrsök, amelyek létrehozásával jelentősen lerövidülhet a beavatkozási idő. A csütörtöki avatónak köszönhetően az országban összesen már 43 katasztrófavédelmi őrs működik, a megyében pedig ez a hatodik, és egyben utolsó őrs, amelyet a program keretében építettünk.

A Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs 13 település 8000 lakosának biztonságát vigyázza. Külön köszönet illeti Tolcsva önkormányzatát, amely térítés nélkül biztosította a területet ehhez a 110 millió forintos beruházáshoz.

A tolcsvai tűzoltó múlt

– A Tolcsvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a legrégebbi szervezete településünknek – mondta Csoma Ernő. – 1856-ban súlyos tűzvész pusztított a településen és az azt következő években is gyakoriak voltak a tolcsvai tűzesetek, ez indította el a kezdeményezést egy önkéntes tűzoltó egyesület megalakítására. A Tolcsvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület végül hivatalosan 1880 augusztus 22-én alakult meg. Csak a történelmi hűség kedvéért jegyzem meg, az első két adomány, amelyet a tolcsvai tűzoltók kaptak, egy hordó bor és 100 forint volt. A tolcsvai önkéntes tűzoltóságnak nagyon hamar híre ment, már 1880 szeptemberében Erdőbénye, Vámosújfalu és Erdőhorváti is megkereste a tolcsvaiakat, hogy az ő településeiket is vigyázzák. Az önkénes tűzoltók mellett immár hivatásosok is vigyázzák a településünket és a térségünket. Őszintén kívánom, hogy minél kevesebbszer kelljen vonulniuk és látom és érzem, a tolcsvaiak már most nyugodtabbak, hogy érzik, szükség esetén közel a segítség.

A megnyitón megtudtuk, összesen 18 hivatásos tűzoltó dolgozik Szamosvölgyi Péter tűzoltó százados vezetésével a Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrsön, ahol három váltásban látják el a szolgálatot. Csoma Ernő kérdésünkre elmondta, korábban több tolcsvai fiatalnak segítettek abban, hogy el tudják végezni a tűzoltó tanfolyamot, így jelenleg a tolcsvai őrsön többségében tolcsvaiak dolgoznak.

ÉM-BG

Katasztrófavédelmi őrsök megyénkben:

Aggtelek Katasztrófavédelmi Őrs

Bódvaszilas Katasztrófavédelmi Őrs

Cigánd Katasztrófavédelmi Őrs

Gönc Katasztrófavédelmi Őrs

Mezőcsát Katasztrófavédelmi Őrs

Tolcsva Katasztrófavédelmi Őrs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA