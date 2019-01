Tizenhárom fotó 2018-ból – Vajda János fotóválogatása

Egy-egy jól sikerült fénykép a legjobb krónikása egy eseménynek vagy egy korszaknak. Ezt valljuk mi is, és ennek fényében kértük arra lapunk fotóriportereit, hogy a 2018-ban, munkájuk során készített fényképfelvételeik közül válasszák ki azt a tizenkettőt – havonta egyet –, amely szerintük a legjobban sikerült, avagy leginkább jellemzi az adott hónapot. Vajda János kollégánk is eleget tett a feladatnak, csak épp – sokszor nehéz a választás – egy-egy hónapból többet is beletett a válogatásba, megnehezítve ezzel a szerkesztő munkáját. Aki ezek után tizenhármat választott…

A tizenhárom kép együtt – bemutatja a mögöttünk hagyott 2018-as esztendőt, legalábbis azt, hogy milyennek látta Vajda János.

Fotósunkat minden érdekli. Ha sportról tudósít, akkor megtalálja a témát a nézőkben is, ha egy színházi előadásról, akkor nemcsak magát az eseményt fotózza, hanem bekukkant a színfalak mögé is. Emberi közelségbe hozta – lábnyomát fotózva – a megyénkben, nyáron kóborló medvét, és a fényképeket látva úgy érezzük, mintha mi magunk tartanánk kezünkbe (mint egy plüssállatot) a nemrég született leopárd­kölyköt, vagy izgulunk a köteleken lógó táncosokért.

Sorozatunk végéhez értünk. Érdemes az előző számokból a mostani összeállítás mellé tenni másik három fotósunk válogatását – Ádám János, Bujdos Tibor és Kozma István képeit – így kaphatjuk izgalmas levonatát az előző esztendőnek.

ÉM

Tizenkét fénykép – Kozma István 2018-as fotóválogatása Miskolc - Kozma István fotóriporter tavaly készült fotói közül válogattunk. Egy fénykép, egy hónap… Egy-egy jól sikerült fénykép a legjobb krónikása egy eseménynek vagy egy korszaknak. Ezt valljuk mi is, és ennek fényében kértük arra lapunk fotóriportereit, hogy a munkájuk során 2018-ban készítet... Tovább a cikkhez

Tizenkét fénykép – Bujdos Tibor 2018-as fotóválogatása Miskolc - Bujdos Tibor fotóriporter tavaly készült fotói közül válogattunk. Egy fénykép, egy hónap… Egy-egy jól sikerült fénykép a legjobb krónikása egy eseménynek vagy egy korszaknak. Ezt valljuk mi is, és ennek fényében kértük arra lapunk fotóriportereit, hogy 2018-ban munkájuk során készített ... Tovább a cikkhez

Tizenkét fénykép – Ádám János 2018-as fotóválogatása Miskolc - Egy-egy jól sikerült fénykép a legjobb krónikása egy eseménynek vagy egy korszaknak. Ezt valljuk mi is, és ennek fényében kértük arra lapunk fotóriportereit, hogy 2018-ban munkájuk során készített fényképfelvételeik közül válasszák ki azt a tizenkettőt – havonta egyet –, amely szerintük a ... Tovább a cikkhez

Izgalmas és küzdelmes pillanatok: így látta a fotós - Bujdos Tibor 2018-as sportfelvételei Miskolc - Fotóriportereink 2018-as sportfotóiból válogattunk, most Bujdos Tibor felvételeiből. Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a pillanatképek, amelyeket ő... Tovább a cikkhez

Milyen volt az óév a fotós szemével? - Vajda János 2018-as sportfelvételei Miskolc - Fotóriportereink 2018-as sportfotóiból válogattunk, most Vajda János felvételeiből. Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a pillanatképek, amelyeket ők... Tovább a cikkhez

Emlékek az óév meccseiről – Kozma István sportfotói 2018-ból Miskolc - Fotóriportereink 2018-as sportfotóiból válogattunk, most Kozma István felvételeiből. Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a pillanatképek, amelyeket ő... Tovább a cikkhez

Mesélnek a fotók - Ádám János 2018-as sportfelvételei Miskolc - Fotóriportereink 2018-as sportfotóiból válogattunk. Elsőként Ádám János felvételeiből. Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a pillanatképek, amelyeket... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA