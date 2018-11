Tizenévesen már két gyerekkel Borsodban

A 18 év alatti terhességre nincs jó megoldás. Mert vagy abortusszal végződik, vagy a fiatal lány idejekorán válik anyává, amire egyáltalán nem biztos, hogy felkészült – mondta az iskolaorvos.

Elveszett (kiüresedett) gyermekkor címmel tartott nemrég konferenciát a Miskolci Gráciák Egyesület, mellyel épp a korai gyermekvállalás problémájára, veszélyeire kívánta felhívni a figyelmet. A tanácskozás két előadóját, dr. Nagy Gábor szülész-nőgyógyászt és dr. Szabó-Tóth Kinga szociológust már megszólaltattuk lapunkban. Ezúttal dr. Mezei Éva gyermekgyógyász, iskolaorvos, pszichoterapeutát kérdeztük a témában.

Ne rettentsük el!

Elöljáróban jelezte: a korai várandósság kategóriájába a 19 éven aluli lányok tartoznak. Ezen belül külön kategóriaként kezelik a 14 év alatti lányokat mint veszélyeztetett csoportot.

„A korai terhesség mögött álló okok többfélék. Az egyik lehet az ismeretek, a képességek és készségek hiánya. Fontos tehát, hogy a gyerek megfelelő időben megfelelő tájékoztatást kapjon. Ne csak arról beszéljünk neki, hogy milyen a párválasztás biológiája és pszichológiája, hanem arról is, hogy mihez vezet a meggondolatlan szexuális élet, és hogy hogyan lehet megelőzni a nem kívánt terhességet. De mindezt úgy kell megtennünk, hogy ne vegyük el a gyerek kedvét a későbbi gyermekvállalástól. Ne rettentsük el, hanem okosan beszéljünk vele!” – figyelmeztet az iskolaorvos.

Rámutatott: a korai várandósság másik oka lehet az alkohol- és drogfogyasztás. Aki ezeket használja, csökken a veszélyérzete, és belemegy olyan szituációkba, amelyeket józanul kerülne. A statisztikai adatok szerint az ezen csoportba tartozók között magas a korai terhesség aránya.

A periférián

Az okok között szerepel az életcélok hiánya, az alacsony önbecsülés is. Ha a fiatal lány a perifériára kerül a családban és az iskolában, nincsenek barátai, könnyebben létesít olyan kapcsolatot, amelyben értéket villant fel a számára, hogy ő is fontos, ő is szerethető. Így aztán a periférián levő gyerek meggondolatlanul kezdi el a szexuális életet. Ezenkívül a depresszió, a szülői támogatás hiánya és a szexuális bántalmazás is vezethet korai terhességhez. És van még egy nagyon nagy csoport a fiatal várandósságon belül: az alacsony végzettségű, szegénységben élő családokban nevelkedő lányok. Számukra a célzott prevenciós programok lehetnek célravezetőek. A KSH adatai azt is megmutatják, hogy az 5000 fő alatti településeken a legnagyobb a fiatalkori abortuszok és szülések aránya.

„A korai várandóssággal az a probléma, hogy nincs jó megoldás. Mert akinek a céljai között ott van a továbbtanulás, az inkább az abortuszt választja, aki pedig nem szeretne továbbtanulni, az megszüli a gyermeket, miközben nem tud még neki megfelelő gazdasági hátteret és érzelmi támogatást biztosítani” – mutatott rá dr. Mezei Éva.

Hegyi Erika

Hogyan lehet segíteni?

Nemzetközi ajánlások szerint az egészségügynek is van feladata a korai várandósság megelőzésében, de ez nemcsak egészségügy felelőssége, hangsúlyozta az iskolaorvos. Szerepe van benne a szociális szférának, a családügynek, a nevelésnek, a pedagógiának, az egészségügynek, de még a politikának is. Mindenkinek össze kell fognia annak érdekében, hogy a fiatalok tudatosan tervezzék a családot, tudatosan vállalják a gyermekeket, mert a tudatos családtervezéssel biztosítható az, hogy a gyerekeiket biztonságban, szeretetben nevelik föl, és megfelelő hátteret tudnak biztosítani a fejlődéséhez, fogalmazott az iskolaorvos.

