Tizenéves lányok a borsodi szülészeten

Éppen tíz éve történt, hogy egy 11 éves kislány adott életet gyermekének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban. Az újszülött több mint 3000 grammal jött a világra, a terhesség 38. hetében. A szülés komplikációmentesen zajlott. Azóta egyre több 18 évesnél fiatalabb lány szül gyermeket megyénkben. Öt évvel ezelőtt a szülések 5,3 tizedénél volt az anya fiatalkorú, tavaly ez a szám 7,3-ra emelkedett.

Az okok feltárása céljából rendezett konferenciát október elején a Miskolci Gráciák Egyesület, „Elveszett (kiüresedett) gyermekkor” címmel. Az elmúlt héten dr. Nagy Gábort, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának vezetőjét kérdeztük a témában, most pedig dr. Szabó-Tóth Kinga szociológust, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének intézetigazgatóját, aki szintén a tanácskozás egyik előadója volt.

Jövőtlenség

A szakember kifejtette: a fiatalkori gyermekvállalás világszerte és Magyarországon is a szegénynegyedekben, a szegregált lakókörnyezetben élő lányokra jellemző. Ez lehet elszegényedő falusi környezet vagy nagyvárosi gettó is. A jelenség okát már a ’60-as években kutatták. Leírták, hogy erre a populációra a jövőtlenség, a fatalisztikus életszemélet jellemző: „úgyis mindegy, élünk a mának.” A korán szülő lányoknak általában gyenge az önképük, azaz nincs megfelelő önbizalmuk. Párkapcsolataik labilisak, rövid időre köttetnek, formálisan meg sem köttetnek, tehát főleg élettársi kapcsolatokról van szó. Aztán a fiatalon anyává lett lányok egyedül maradnak, majd „bekötődnek” olyan emberekhez, ami nem jelent feltétlenül minőségi kapcsolatot, végül az anyák ismét egyedül maradnak.

Egy másik kutató másfajta elmélettel rukkolt elő, vázolta dr. Szabó-Tóth Kinga. Patricia Fernandez-Kelly azt mondta: a gyerekvállalás a szegénynegyedekben egyfajta kulturális tőkeként funkcionál. A lányok szeretnének kitörni a családjukból, mert ott olyan kedvezőtlen mintákat látnak, amelyeket nem szeretnének továbbvinni. De egyetlen módjuk van a kitörésre, ha bizonyítják, hogy képesek gyereket vállalni, új családot létrehozni. Így aztán ördögi körbe kerülnek, mert 14-15 évesen már szülnek, és valószínűleg saját családjuk életét viszik tovább.

Szegénységkultúra

– Más kutatások arra is rávilágítanak, hogy a korán szülő lányok nem gondolkodnak hosszú távon. Ők valóban és komolyan úgy érzik, hogy 15-16 évesen itt az idő a gyerekvállalásra. 12-13 évesen testileg érettek, de pszichésen természeten még nem. Az ő fejükben azonban ez a kettő nem válik ketté. Hazai kutatók is foglalkoztak a korai gyermekvállalással. Kollégám, Gyukits György például kifejezetten szegénynegyedekben vizsgálta a fiatalkorú anyák gyerekvállalási és párkapcsolati szokásait. Ő azt mondja, hogy ez nem roma kultúra kérdése, hanem szegénységkultúra. Tekintet nélkül arra, hogy a szegénynegyed az USA egyik gettójában, Brazíliában vagy a harmadik világ valamelyik országában található, ugyanaz jellemző rá, mint amit Magyarországon tapasztalunk. Husz Ildikó a miskolci hallgatók bevonásával végzett kutatásokat. Ő azt tapasztalta, hogy a 8 általánossal sem rendelkező romák több gyermeket vállalnak, mint az ugyanilyen iskolai végzettségű nem romák.

Gyenei Márta elmélete pedig nagy vihart kavart szociológus körökben, ő ugyanis stratégiai gyerekvállalási koncepcióról beszél. Véleménye szerint a szegények valamilyen anyagi haszon reményében fontolják meg, hogy hány gyermeket vállalnak. De ez ugyanúgy igaz a középosztályra, hiszen adókedvezmény, lakástámogatási kedvezmény jár, ha több gyermeket vállal valaki. Erre a társadalompolitika is épít. Csak az egyik esetben elfogadhatónak tartjuk, a másikban viszont szörnyűségnek – hangsúlyozta a szakember.

Hegyi Erika

A felvilágosítás nem elég

Dr. Szabó-Tóth Kinga szerint mélyebb szociológiai és kulturális antropológiai kutatások nélkül nem érdemes különböző kormányzati intézkedéseket hozni, hiszen azok valószínűleg nem vezetnek eredményre. Ahogy az oktatási rendszerben sem lehet egyik napról a másikra változást elérni olyan gyerekkel, akinek a családjában nem érték a tanulás. Ugyanígy van a gyerekvállalás esetében is. Számukra ez az élet legtermészetesebb rendje. „Ha 14-15 évesen érettek vagyunk, akkor gyereket vállalunk.”

– Nem gondolom, hogy a szexuális felvilágosítás önmagában eredményes, mert ezek a lányok tudják, hogy mit tesznek, és tudják, hogy gyereket szeretnének. A felvilágosítást össze kell kapcsolni közösségfejlesztéssel, közösségépítéssel. A telepes programok alkalmasak lehetnek erre, hiszen ennek keretén belül a szakemberek egyénenként foglalkoznak a szegénységben élőkkel – mutatott rá a szociológus.

Gyerekek szülnek gyerekeket Borsodban Borsod-Abaúj-Zemplén - Egyre több a kamaszkorú anyák száma megyénkben. Mi az oka? Ki a felelős? A kislány 14-15 éves lehetett, amikor megszülte első gyermekét. A szülés simán zajlott, nem adódott semmi komplikáció. Egyszer csak a fiatal anya azzal kéredzkedett ki a szülészetről, hogy szeretne kim... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA