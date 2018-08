Tizenegy zsák telt meg Miskolcon

Seprőre fel! – címmel szervezett közösségi takarítást az Avason a Zöld Kapcsolat Egyesület. Az akció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az emberi felelősségre.

Előttük is jártak ott

– Az ökonapközik egy-egy programját az Avason szerveztük meg és mikor többedjére jártunk kint, és azt láttuk, hogy az eldobott dobozok, elhullott állatok teteme is ugyanott van, mint mikor elsőre láttuk, elegem lett és úgy döntöttem, ezen változtatni kell – mondta el érdeklődésünkre F. Nagy Zsuzsanna.

Fontos lenne – folytatta – hogy azok, akik felviszik a PET-palackokat, dobozokat, vagy éppen chipses zacskókat, felfogják, hogy az nem megoldás, ha ezeket eldobálják, de éppen ilyen lényeges az is, hogy az érintett területek gazdájának, a borházak és egyéb ingatlanok tulajdonosainak is felhívják a figyelmét arra, hogy tartsák rendben tulajdonukat, a portájuk előtti területet.

Az akciót kedden délutánra szervezték, az összegyűlt körülbelül húsz önkéntes az Avas sétányait takarította ki egészen a kilátóig.

– Érdekes volt, ahogy jöttünk felfele, azt tapasztaltuk, hogy a nagyját a szemétnek valaki összekapkodta a nap folyamán, és itt-ott még seprés nyomait is láttuk. Azért maradt még munka nekünk is összesen kilenc zsák szemetet szedtünk össze, de megtaláltuk az előttünk takarítók zsákjait is egy bokorban, ezzel együtt tehát tizenegy zsák szemetet szedtünk össze, a Városgazdának pedig még a mai napon jeleztük, hol helyeztük el ezt, bízunk benne, hogy szívesen fogadják a segítséget, és a megfelelő helyre szállítják el a hulladékot – mondta F. Nagy Zsuzsanna, aki zárásként még hozzátette, bár a tavaszi virágosítási akciókhoz hasonlóan most is spontán, kedves lakossági megmozdulásnak voltak tanúi, annak még jobban örülnének, ha nem lenne szükség ezekre az akciókra, mert senki nem szemetelne.

ÉM-TÁ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA