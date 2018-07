Tízen túli helyezések az Európa-bajnokságon

Győr – Győrben csütörtökön kezdődött meg az U18-as atlétikai Európa-bajnokság.

Négyen szerepeltek

A nyitónap délutánján, estéjén a Miskolci VSI három sportolója is rajthoz állt, de egyiküknek sem sikerült a döntőbe jutnia. Bacsa Fanni távolugrásban 5,82 métert produkált, és mivel ezzel a 25 fős mezőnyben a 14. lett, nem jutott be a 12-es fináléba. Török Gergely magasugrásban, a 23 fős mezőnyben elért 196 centis teljesítményével a 20. helyen zárt, míg hármasugrásban Iván Zsombor a 23 induló közül a 16. lett, 14,34 méterrel. Pénteken az MVSI negyedik sportolója is megmérette magát, a fiúk 10 km-es gyaloglószámában Varga Dávid 52:06.49 perces időeredménnyel a rajthoz állt 20 versenyző közül a 19. helyen érkezett a célba.

ÉM

