Tíz tonna halból készül halászlé a hétvégén a Bajai Halfőző Fesztiválon

Bócsa Barnabás, a fesztivált szervező Baja Marketing Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek felidézte: a halfőző fesztivált Baja várossá nyilvánításának 300. évfordulóján szervezték meg először. 1996-ban “még csak” 300 kondérban főzték a halászlét, az esemény azóta többnapos programsorozattá, igazi népünnepéllyé vált.

Hozzátette, hogy a vasárnapig tartó programsorozat csúcspontjának ezúttal is a szombati halfőzés ígérkezik. A tüzet a színpadon felállított bogrács alatt a Bajai Halfőző Lovagrend első elnöke, Novics György gyújtja majd meg. A ma már hungarikum bajai halászlé a nevezők bográcsaiban mintegy 10 tonna hal, 18 mázsa gyufatészta, 10 mázsa hagyma, 15 ezer liter víz, 380 kilogramm őrölt pirospaprika és 260 kilogramm só felhasználásával készül majd.

A Bajai Halfőző Fesztivál csütörtökön hagyományosan a Szentháromság téren belvárosi menettánccal, majd helyi és környékbeli néptáncegyüttesek, valamint zenekarok fellépésével, a XI. Felső-Bácskai Néptáncgálával veszi kezdetét.

Pénteken délután Csernik Szende székely mesemondó és Malek Andrea gyermekműsorát számos koncert követi. A Szentháromság téren Nagy Feró és a Beatrice ad koncertet, a Petőfi-szigeten a Kávészünet zenekar után a Superstereo, majd az Ocho Macho lép színpadra.

Szombaton délelőtt a Halászati Mini Skanzennél a Bodza Banda Dunához kötődő dalokkal, a Császártöltési Német Nemzetiségi Néptánccsoport pedig tánccal várja a közönséget. Keve Gábor előadásából kiderül, hogyan is épült meg a bajai hajómalom, a régi dunai halászéletről pedig fényképkiállítás mesél. A gyerekeket kézműves foglalkozás és ugrálóvár várja.

Az esti, ünnepélyes tűzgyújtáskor a Szentháromság téren a Baja Wind Orchestra játszik majd.

Később a Budapesti Operettszínház tagjai részleteket adnak elő az István, a királyból, majd fellép a Johnny Cash dalokat játszó Nyughatatlan, a The Beats – Beatles emlékzenekar, a Soulwave, a Paddy and the Rats, az Anna and the Barbies és Szűcs Judit. Éjféltől tűzijáték, majd a 20 éves Veracruz jubileumi koncertje szórakoztatja a vendégeket.

Vasárnap délelőtt a Petőfi-szigeten a Ficánka családi nap programjai között interaktív mesejáték, állatsimogató és kutyás játszóház, az Iszkiri Együttes gyermekkoncertje és a Garagulyás Gólyalábasok produkciója is szerepel. A négynapos fesztivált este a Petőfi-szigeten a Kowalsky meg a Vega koncertje zárja.

A 23. Bajai Halfőző Fesztiválra számos kísérőrendezvénnyel is készültek a szervezők: lesz horgászverseny, szigeti vásár, népek udvara és borsétány is. A fiataloknak a Halfőzőfeszt – DJ Fesztiválon három napon át hazai és külföldi lemezlovasok játszanak. A Bajával ismerkedők gumikerekes kisvonattal a város nevezetességeit, sétahajóról pedig a Sugovica és a Duna természeti szépségeit fedezhetik fel.

A programsorozat díszvendége idén Könyves Kálmán koronázási városa, Baja egyik testvértelepülése, a horvátországi Biograd. Ez alkalomból a Bácskai Kultúrpalotában Biograd gyöngyszemei címmel kiállítás is nyílik.

A programsorozat részleteiről az érdeklődők a bajaihalfozofesztival.hu honlapon tájékozódhatnak.

-MTI-

