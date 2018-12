Tíz ország gyűlt össze Nagyrozvágyon

Nagyrozvágy adott otthont a „European Network for Social Integration Entrepreneurship: socialinclusion and development of ruralregionsfor a better European future–ENSIE” projekt záró rendezvényének, és az annak keretében megrendezésre kerülő konferenciának, melynek témája a szociális szövetkezetek, a szociális vállalkozások itthon és külföldön.

Nagy lépés

A megjelenteket Hogya Orsolya, Nagyrozvágy polgármestere köszöntötte.

– Településünk életében kiemelkedő fontosságú ez az esemény – mondta Hogya Orsolya. – Eredetileg Bátonyterenye szerepelt volna magyar részről ebben a programban, de a Belügyminisztérium végül minket kért fel, mégpedig azért, mert az országban mi voltunk az elsők, akik önkormányzati részvétellel alakítottunk szociális szövetkezetet, így nekünk van a legnagyobb tapasztalatunk. A záró rendezvény az egész falut megmozgatta, mindenki ott segített, ahol csak tudott.

– A projekt a szociális vállalkozások hátterét vizsgálta – mondta dr. Agócs Attila, Fülek polgármestere. – Rendkívül vegyesek a tapasztalatok, vannak olyan országok, ahol a szociális vállalkozásokban fogyatékkal élőket foglalkoztatnak, van, ahol kimondottan a romák felzárkóztatását tűzték ki célul, míg vannak olyanok is – mint Nagyrozvágy –, ahol a helyiek képességeihez alakították ki azokat a termékeket, amelyekkel meg tudnak jelenni a piacon.

– Nagyrozvágynak és az egész Bodrogköznek hatalmas lépés ez a konferencia – mondta dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Ráirányítja a figyelmet a Bodrogközre. Nagyrozvágy példát mutat élni akarásból és tettvágyból, ami lehetőséget kínál a többi településnek is, hogy a Bodrogköz ismét felvirágozhasson.

ÉM-BG

10 ország

A projektben részt vett országok:

Csehország, Horvátország, Lettország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia

