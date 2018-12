Tíz hónap vágányzár jön a miskolci vasútvonalon

Múlt vasárnap lépett életbe a MÁV-START 2018/2019-es menetrendje, mely több változást is hozott a térségünk vasúti közlekedésében. Szerencs és Sátoraljaújhely között például már nem kell pótlóbuszokkal utazni, mivel befejeződött a szakasz felújítása. A Budapest – Hatvan – Miskolc vonalon viszont folytatódik a rekonstrukció. Sőt, még most jön a java.

Arról már novemberben írtunk, hogy a vonalon a következő év nagy részében vágányzári menetrend lesz érvényben, most pedig már azt is tudni lehet, hogy 2019. február 4. és december 7. között Pécel és Aszód állomások között nem járnak majd a vonatok. A december 9-étől érvényben lévő menetrend is bőven hozott változást, érdemes böngészni, mielőtt útnak indulunk.

A MÁV Zrt. Kommunikációs igazgatósága érdeklődésünkre azt közölte, február 3-ig a miskolci, kassai, nyíregyházi és debreceni InterCity vonatok a Keleti pályaudvarról öt perccel korábban, minden óra huszonötödik percében, a sátoraljaújhelyi sebes és egri gyorsvonatok pedig a Keleti pályaudvarról minden óra ötvenötödik percében indulnak majd. Február 4-étől aztán jön a feketeleves, legalábbis az utazóközönségnek, várhatóan jövő év december 7-éig. A rekonstrukció során ugyanis ebben a tíz hónapban Aszód és Pécel között mindkét sínpárt elbontják és teljesen átépítik. A MÁV szerint más megoldás nem volt a vonal terepviszonyai és az alkalmazott korszerű, nagygépes technika hatékony alkalmazása miatt. A vágányzár alatt az utasokat több szakaszon is vonatpótló autóbuszok szállítják majd.

Jönnek a pótlóbuszok

– A miskolci intercityk helyett Budapest-Keleti pályaudvar – Hatvan között pótlóbuszok állnak forgalomba. Az egri, illetve a sátoraljaújhelyi gyors- és sebesvonatok pótlóbuszai Hatvan – Pécel között szállítják az utasokat. A csatlakozó távolsági vonatok Észak-Magyarország felől Hatvan állomásig közlekednek, illetve onnan indulnak vissza – írja a MÁV.

A Közlekedő Tömeg Egyesület és a Magyar Közlekedési Klub által kidolgozott javaslat szerint viszont a vágányzár idején is volna lehetőség a vonatpótló autóbuszok kiiktatására. A szerkesztőségünkbe eljutott e-mail szerint megoldható lenne, hogy az intercityk kétóránként továbbra is folyamatosan közlekedjenek Miskolc és Budapest között.

„Aszód–Vác útirányon át villamosított pálya áll rendelkezésre, ráadásul, mivel Isaszeg felé is jókorát kerül a vonat, ez mindössze tizenöt kilométer pluszt jelentene” – írta olvasónk.

Lehetne kerülő, de még sincs

A MÁV Kommunikációs igazgatósága szerint ez a megoldás nem kivitelezhető. Egyrészt azért, mert a vágányzár alatt Pécel és Tura között megkezdődik az állomások és megállóhelyek átépítése, emiatt pedig Budapest-Keleti – Rákos – Pécel között óránként csak két pár vonat, Aszód – Hatvan között óránként csak egy pár vonat közlekedésére lesz lehetőség, mivel a vonalszakaszok átbocsájtóképessége egy vágányra csökken. Ez a vasúttársaság szerint azért szükséges, hogy tartható legyen a teljes beruházás vállalt befejezési határideje, vagyis 2020. év vége.

Ráadásul az átépítés ideje alatt a péceli állomáson Budapest felől csupán két csonkavágány, az aszódi állomáson egy-egy csonkavágány áll rendelkezésre Hatvan, illetve Balassagyarmat felől.

– Galgamácsa felől nem lesz átjárási lehetőség a vonatok számára, emiatt nem alkalmazható a kerülőút – írta válaszában a MÁV.

Tajthy Ákos

Újraindult a vonatközlekedés Sárospatakon Sárospatak - Megszűnt a vágányzár Sátoraljaújhely és Sárospatak között vasárnap – jelentette be Sárospatakon Vizi Zsolt, a MÁV Zrt. műszaki lebonyolítási igazgatója, aki hozzátette, a vágányfelújítás után 2019 júniusában elindulhat az első villanymozdony hajtotta szerelvény is Mezőzombor és Újhely k... Tovább a cikkhez

Rövidebb menetidővel közlekednek a vonatok Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Indulás előtt érdemes megnézni a vasúti menetrendet. Új vasúti menetrend lép életbe december 9-én a Budapest–Cegléd–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony útvonalon, melynek értelmében többek között a Püspökladány–Debrecen szakaszon mintegy fél órával csökken a menetidő. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA