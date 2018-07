Tíz gyermeket neveltek fel Borsodszentgyörgyön

A hagyományos falunapon a lepény mellett a Novek család került a figyelem középpontjába, hiszen nem mindennapi életúttal rendelkeznek. A 71 esztendős Novek Vilmos és felesége a 66. életévében járó Borbás Piroska Katalin közös életük során tíz gyermeket nevelt fel, ráadásul mindegyik kezébe szakmát is adott.

A Családok Éve alkalmából, a falu megbecsülésének jeléül Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Németh Gyula, Borsodszentgyörgy polgármestere adott át elismerést a házaspárnak.

Az unokák és a dédunokák is sok örömet adnak.” Novek Vilmos

Együtt a család

Az eseményen egyébként az egész család megjelent, ráadásul úgy, hogy a szülők az előzetes szervezésből semmit sem sejtettek. A házaspár első gyermeke Annamária volt, aki most 45 éves, míg a legkisebb, a 29 esztendős Dániel. Mindegyiküket taníttatták, szakmát szereztek és megállják helyüket az életben. A családban van már 20 unoka, és öt dédunoka, így amikor színpadra szólították őket, alig fértek el. Most sikerült összehozni a szép nagy családot, akiknek nevében Zsolt fiúk köszönte meg, hogy tisztességben felnevelték őket. A szülők mindketten hétgyermekes családban nőttek fel, Novek Vilmos Bükkszentkeresztről erdészként érkezett a barkók földjére és ott ismerkedett meg későbbi feleségével.

– Szolid körülmények között éltünk régebben és most is, mégis hétszobás családi házat építettünk – mondta Novek Vilmos.

– Többnyire az én jövedelmemre támaszkodtunk, amit a saját fűrészgépemmel vállalt bérmunkából igyekeztünk kiegészíteni. A feleségem pedig hímzéssel igyekezett pénzt keresni, hogy a gyerekeknek ne kelljen nélkülözniük. Az évek alatt három lányunk és hét fiúnk született, akik most is büszkén néznek egymásra. Az unokák és a dédunokák is sok örömet adnak, a nehézségek ellenére csak azt mondhatom, hogy megérte.

Finom lepény

A falunapi vigasságon idén is a túrós- és a kapros-túrós lepényé volt a főszerep, amit Paládi-Kovács Attila etnográfus a barkó ételek közé sorol. A közel fél méter átmérőjű kerek, kelt tészta tetejét kaporral ízesített, vagy cukrozott túróval szórják meg és úgy sütik ki kemencében, vagy sütőben. A különlegesség már helyet kapott a helyi értéktárban és hamarosan felterjesztik a megyei értéktárba történő befogadásra is.

