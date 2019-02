Tíz éve van már iskolarendőrség

Minden év elején megtartják a fővárosban az iskolarendőr szakmai napot, amelyen értékelik a program hátrahagyott egy évét, és elismerik az év legjobbjait. Az idei szakmai nap egy kicsit ünnepélyesebb hangvételűre sikerült, mint egyébként, ugyanis 2008-ban, vagyis tíz éve indította el a programot az Országos Rend­őr-főkapitányság.

Megyénkben nem volt előzmény nélküli a program, sőt mondhatnánk azt is – hogy mint oly sok minden – borsodi gyökerekkel rendelkezik. Ugyanis megyénkben, azon belül is Tiszaújvárosban volt egy program már jóval korábban, amit Sulizsarunak hívtak, és amit az egész megye átvett.

Tanévkezdésnél az iskoláknál

– A tanév elején és a végén voltunk ott az intézményeknél, hogy a közlekedés megváltozására, az iskola, illetve év végén a nyári szünet kezdésével kapcsolatos veszélyekre felhívjuk a figyelmeket – magyarázza el, hogy miről szólt a Sulizsaru dr. Lovassyné Németh Mária, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának alezredese, a megyei balesetmegelőzési bizottság titkára. Az induláskor tehát mind a Sulizsaru, mind később az iskolarendőr-program esetén a közlekedésbiztonság és a baleset-megelőzés állt a középpontban, amely ma is fontos eleme.

– A szeptemberi tanévkezdés előtt most is megtörténnek az iskoláknál a technikai bejárások, hogy megnézzük, kell-e valamit pótolni, van-e szükség valamire a közlekedési helyzetek kapcsán. Amikor megkezdődik az év, ott vagyunk egy hónapig az iskoláknál a gyalogátkelőknél, a forgalmasabb csomópontokban, az iskolarendőrök nagy része a tanévnyitókon is jelen van. Ebből kerekedett, hogy legyen ez egész éves program, hiszen a tanév közben is vannak olyan rendezvények, amelyen részt tudunk venni, segítséget tudunk nyújtani. Annak idején tábort is szerveztünk Sulizsaru néven, de nyári táboroknál ma is ott vagyunk, sőt van olyan iskolarendőr, aki maga szervezi az iskolai tábort. Nyári közlekedésbiztonsági tábort egyébként az iskolarendőr-programtól függetlenül is szervezünk – mondja az alezredes.

Kifejezetten iskolákban szervezett rendezvények, versenyek, közlekedésbiztonsági nap, prevenciós előadások is az iskolarendőr feladatai közé tartoznak. Vannak olyan rendezvények, amelyek szervesen kapcsolódnak a programhoz, mint a kerékpáros iskolakupa, ami felmenő rendszerű területitől az országos versenyig, amelyhez az iskolarendőr motiválja a gyerekeket. A Ki a mester két keréken?, amit a kisebb korosztály számára hirdetnek meg vagy a Közlekedik a család vetélkedősorozat, amelyben az iskolák is versenyeznek, hogy honnan indul a legtöbb család.

Azonban mára a közlekedésbiztonságtól jóval szerteágazóbb lett az iskolarendőrök munkája. Előfordul, hogy olyan esetekben kérik ki a rendőr véleményét, ami családi, szociális jellegű, bántalmazás, elhanyagolás, kallódik a gyerek, nem jár iskolába. A klasszikus bűn- és baleset-megelőzés mellett számtalan dolog van jelen, nagyon széles a paletta. Gyakran kérnek tanácsot tőlük az intézmények. Azzal is szembesülniük kell, hogy időnként társadalmi problémákkal találkoznak, amiben nem tudnak segíteni.

Majd’ minden intézményben

2008-ban 182 iskolával és 165 rendőrrel indult el a program megyénkben, a 2017/18-as tanévben 257 iskola és 203 rendőr volt tagja. Ez a szám az országos összehasonlításban is nagyon jónak számít, az élvonalban vannak vele. Azt azonban tudni kell, nincs olyan beosztás a rendőrségnél, hogy iskolarendőr, az ezt a feladatot – is – végző egyenruhások mindenféle területről kerülnek ki, van, aki vizsgáló vagy éppen járőr. Van, aki önként vállalkozik a feladatra, és olyan is, akit alkalmasnak találnak rá, ezért felkérik.

Dr. Lovassyné Németh Mária hangsúlyozza: amellett, hogy egyéb napi feladatuk mellett kell ezt a munkát ellátni, nagyon sokrétű tudásra, érzékre is szükség van. Minden területen otthon kell lenni, érteni a gyerekek nyelvén, kommunikatívnak lenni a szülőkkel és az intézményekkel. A foglalkozásokhoz kicsit pedagógusnak kell lenni, emellett pszichológusnak is, mert fontos, hogy a gyerekek teljes bizalommal forduljanak hozzájuk.

Ennek ellenére a legtöbb rendőr szívesen vállalja ezt a feladatot, mert vannak siker­élmények és pozitív visszajelzések. Az alezredes példaként említi, hogy Edelényben néhány éve eltűnt egy telefon az iskolában, az iskolarendőr segítségét kérték, aki a gyerekekkel karöltve kinyomozta, mi is történt, és megoldódott az eset. Volt, hogy csellengő gyereket sikerült megtalálni, és visszavinni, ami szintén nagyon jó érzés volt.

Az iskoláktól pozitív a visszajelzés, igyekeznek támaszkodni a rendőri segítségre, ugyanakkor olyan is akadt, hogy egy iskola, bár több évig benne volt a programban, egy idő után azt mondta, nem akarnak részt venni benne – persze az év elején ott is jelen van a rendőrség a közlekedés biztonsága érdekében.

Horváth Imre

VISSZA A KEZDŐOLDALRA