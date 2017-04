Tíz és fél pont kell a DVTK sakkozóinak az ezüstéremhez

Az 52 pontos diósgyőriek szombaton 15 órától Budapesten játsszák a 8., vasárnap 10 órától pedig ugyancsak a fővárosban a 9. forduló meccsét: először a negyedik helyezett Dunaharaszti MTK-val csapnak össze, majd a bajnoki cím várományosával, a 60 pontos Aquaprofit-Nagykanizsai TSK gárdájával mérik össze tudásukat.

Handó: 7-ből 6.5

– Tavaly augusztusban vagy szeptemberben álmomban sem gondoltam, hogy második helyen várjuk majd a hajrát – mondta dr. Mátyás Imre szakosztályvezető. – A célunk a 4–7. hely megszerzése volt, most pedig pillanatnyi pozíciónkat akarjuk megőrizni. Nehezen jutottunk el idáig, hiszen régóta az élvonalban játszó együttesek álltak az utunkba, de riválisainkat rendre legyőztük. Csapatunk tagjai közül az elől és a hátul sakkozók emelkedtek ki, a külföldiek pedig végig hozták azt a pluszt, amit elvártunk tőlük. Külön kell szólnom Handóról, aki hét partiból 6.5 pontot szerzett, ez egészen kitűnő mérleg.

Arra a kérdésre, hogy a két fordulóban hány pontot kell gyűjteniük az ezüstéremhez, dr. Mátyás Imre így válaszolt:

– Összesen 10.5 egység elegendőnek tűnik még akkor is, ha a 46.5 ponttal a harmadik helyen álló ASE Paks mindkét meccsét 8-4-re hozza.

A diósgyőri sajtótájékoztatón szót kapott Korpa Bence nemzetközi mester, aki így nyilatkozott:

– Jó szereplésünk minket, játékosokat is meglepett. Csapatunk többnyire fiatalokból áll, és igyekeztünk bebizonyítani, hogy a rutinosabbak ellen is van keresni valónk. Az első helyre nincs esélyünk, hiszen az örökös bajnok Nagykanizsa páholyban van, de a dobogó második fokára felléphetünk. Ami engem illet: aktuális ellenfeleimet nehéz volt kiszámolnom, ezért fordulónként két-három játékosra kellett készülnöm. Megnéztem, hogy ki és milyen stílusban játszik, összpontosítottam megnyitásaikra és általános stratégiájukra annak érdekében, hogy ellenük a helyes irányba tereljem a partijaimat. Az egyébként már biztos, hogy a csb-n eredményes játékom esetén sem teljesíthetem harmadszor is a nagymesteri normát, de emiatt nem vagyok elkeseredve, hiszen ami késik, nem múlik.

Túl hamar

Szóba került a DVTK sakkozóinak jövője is. Erről a szakosztályvezető ezt sorolta:

– Sokat mondják, hogy túl hamar érünk el túl jó eredményt és innen már nehéz lesz még feljebb lépnünk. Az tény, hogy keretének erőssége és anyagi lehetőségei alapján a Nagykanizsa háromszoros előnyben van velünk szemben, de amennyiben a finanszírozás terén ledolgozzuk hátrányunkat, akkor a közeljövőben elcsíphetjük akár az első helyet is.

