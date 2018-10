Titkos ház Nyíregyházán: sokszor egy szál hálóingben, az éjszaka leple alatt érkeznek…

Van egy krízisközpont a megyeszékhelyen, egy titkos ház, ahová bántalmazott anyák menekülhetnek gyermekeikkel. Sokszor egy szál hálóingben, az éjszaka leple alatt érkeznek, s van, amikor ki kell menekíteni őket a borzalmas élethelyzetükből. A házban béke, nyugalom és biztonság fogadja őket, szakemberek segítenek nekik abban, hogy új életet kezdhessenek.

A napokban hozzájuk látogattak el a Nyíregyházi Törvényszék bírái és bírósági titkára, hogy a kérdéseikre válaszokat adjanak, egy-egy helyzetre megoldási javaslatot tegyenek. A találkozó tapasztalatairól Sterné dr. Deák Andrea polgári ügyszakos bíróval, a törvényszék sajtószóvivőjével beszélgettük.

Biztonság és védelem

– Előfordul, hogy az anyák azt gondolják, azzal ha elhagyják azt a helyet ahol bántalmazták őket és a gyermekeiket, akkor fellélegezhetnek. Ez így van, ám ahhoz, hogy valóban jobb legyen a sorsuk – azon túl, hogy már biztonságban vannak, nyugodtan élhetnek és alhatnak éjszakánként – tovább kell lépniük, a sorsukat rendezni kell. Ezt tudatosítottuk bennük, mert sok esetben az anyák azt hiszik, nem tudnak egyedül megélni, nincs önbecsülésük, önbizalmuk, mert ezeket rombolta le a bántalmazó kapcsolat. A folyamatos függést érzik, ezért fordul elő, hogy visszatérnek a rossz kapcsolatba.

Fontos kérdésként merült fel, hogyan tudják távol tartani maguktól a bántalmazó férjet, apát, mert hiába kérték az óvónőt, hogy neki ne adják ki a gyereket, mégis megtették.

– Ilyen helyzetben, amíg nincs arról hivatalos döntés, hogy a gyermeket hol helyezték el, addig az óvónő nincs döntési helyzetben, mert mind a két szülőnek ugyanolyan joga van a gyerekhez. A legfontosabb, hogy ezt a helyzetet minél hamarabb rendezzék. Igen, ezért pereskedni, harcolni kell, a bíróság pedig már a per legelején meghozhatja az ideiglenes gyermekelhelyezésről a döntést – fogalmazott Sterné dr. Deák Andrea. Megjegyezte, ezekben az esetekben „sajnálatos”, de előny, hogy már vannak előzmények, a gyermekjóléti szolgálatok irataiban pontosan látható: korábban észlelték, baj van, s nyomon követhető, miért menekült el az anya, s miért kér ideiglenes elhelyezést.

– A tapasztalatok azt mutatják, amikor a bántalmazott anya elmenekül, akkor a különélő élettárs, férj, apa a gyereket sok esetben eszköznek tekinti, felhasználja arra, hogy a nőt visszakényszerítse a rossz kapcsolatba, ezért a gyereket az utcáról, az óvodából elviszi. Ezért fontos a bírósági határozat, ami biztonságot és védelmet jelent az anyának és a gyermekének is.

Ingyenes jogi segítség

Szintén fontos információ volt az anyukáknak, hogy ha a per már megindult, annak az elején nemcsak a gyermekelhelyezést lehet kérni ideiglenes végzéssel, hanem a gyermektartási díjat is. – Már a kiskorú gyermek léte megalapozza a tartásdíjat, ehhez nem kell, hogy a válást kimondják. A bíróság a per elején is megállapíthat tartásdíjat. Ha a jogerősen megállapított tartásdíjat az apa nem fizeti, azt az állam megelőlegezi 3 évig, így az anya biztosan megkapja a pénzt – mondta a szóvivő, hiszen a menekülő anyák jövedelmi helyzete rossz, állandó bevétellel csak akkor rendelkeznek, ha sikerül munkát találniuk.

S pont a nehéz anyagi körülmények miatt jogosultak az anyák pártfogó ügyvédre is, ehhez egy kérelmet kell megírni.

– Minden megyében (Nyíregyházán a Kereszt utcán) működik ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálat. Sok esetben az ország más városából, messzi településéről érkeznek ide az anyák és gyermekeik; ha a per ott van folyamatban, ahonnan eljött, akkor célszerű a korábbi lakóhelyén illetékes szolgálatnak írnia, így lesz egy ügyvédje, aki elmegy a tárgyalásra és képviselni fogja őt – említette Sterné dr. Deák Andrea és hozzátette: bíróként ismerik a pártfogó ügyvédek munkáját, tudják – s ez máshol is így lehet –, lelkiismeretesen ellátják a képviseletet.

Távoltartási végzés

Volt rá példa, hogy az apa, férj addig nyomozott, míg ki nem derítette, hol van a családja.

– Ha odamegy az apa a ház elé és elkezd hangoskodni, fenyegetőzni, akkor tudnia kell az anyának, ha kihívja a rend­őrséget, intézkedni fognak. Rögtön elmondhatja azt is, hogy távoltartást kér, ehhez nem kell gyermekelhelyezési irat, az ideglenes megelőző távoltartásról ugyanis a rend­őrség dönt – utalt egy másik fontos kérdésre a bíró. – A hatóságok a gyermek érdekét nézik, mert ez felülír mindent. Ha pedig az agresszív apa, férj a távoltartás ellenére ismét megjelenik a háznál, akkor bűncselekményt követ el, ami súlyosabb szankciókkal jár.

