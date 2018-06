Titkolta terhességét, majd hagyta meghalni újszülöttjét Felsőzsolcán

A Miskolci törvényszéken pénteken délelőtt megkezdődött annak a nőnek a pere, akit az ügyészség azzal vádol, hogy tavaly májusban ellátatlanul hagyta újszülöttjét, aki emiatt meghalt.

Az első tárgyaláson Ujpál Tamás ügyész ismertette a nőről készült szakvéleményt, ami szerint a hatgyerekes anya rendszeresen titkolózik, szerepet játszik, nehezen viseli a kudarcot és nagy indulati töltéssel rendelkezik, nyugtalan és szorong is.

Az ügyész felidézte, a szabadlábon védekező nő családjával Felsőzsolcán él egy lakásban, amelynek csak udvari wc-je van. Az asszony 2016 őszén teherbe esett, de mindenki elől eltitkolta, gyomorfájdalommal, gyomordaganattal magyarázta megváltozott testét, de kérésre sem ment orvoshoz.

Tavaly május 28-án reggel rosszul lett, gyomorgörcsre panaszkodott, ezért lánya és férje a kerti wc-ig támogatták, ahová egyedül ment be, később lányát vízért küldte el. A nő valamikor 7 óra és 10:16 között adott életet életet a 2920 grammos, 48 centiméter hosszú fiúnak, akit a wc padlójára szült.

A köldökzsinórt elszakította, de Bálintot nem látta el, nem mosta le, nem takarította ki a légútjait, nem takarta be. Az újszülött az ellátástalanság miatt elhalálozott, a holt, vagy haldokló csecsemőt a nő az emésztőgödörbe dobta, segítséget nem kért a babának.

A nő csak ezután szólt a lányának, hogy nagyon vérzik, a lánya ezt látva segítséget kért a család többi tagjától, akik telefonáltak a mentőknek és elmentek az ügyeletes orvosért. Látták, hogy a wc padlója véres, később föl is takarítottak, de nem néztek be a gödörbe. A mentők eközben az asszonyt kórházba vitték, ahol kiderült a szülés ténye. Az újszülöttet május 29-én, a helyszíni szemlén találták meg, s jóval arrébb rábukkantak a placentára is.

A gyerek érett volt, élve született, nem volt rendellenessége, sérülést nem találtak rajta, életét a szülés után szakszerű segítség megmenthette volna. Az ügyészség tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja az asszonyt. A per szeptemberben folytatódik, az ügyész és az ügyvéd szakértők meghallgatását indítványozta.

TB

