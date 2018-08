Tiszaújvárosi triatlon vk: minden férfi tizenötödik

2018. július 8-án, olyan történt, ami nem csak a tiszaújvárosi triatlonsport huszonkét éve íródó világkupa történelmében egyedülálló, ugyanis a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) égisze alatt 1991-től zajló sorozatban sem fordult még elő olyan, mint ami néhány hete a borsodi városban történt.

Eső, vihar

A világkupa-verseny női számát minden zökkenő nélkül sikerült megrendezni, és 17.10-kor a férfiak 30 fős mezőnye is elrajtolt, az úszást rendben teljesítette is a mezőny, de a második szám, a kerékpározás közben elkezdett esni az eső. Nem lett volna ezzel semmi gond, ha nem vihar hozza az égi áldást. Villámlott, mennydörgött, a szélsőséges időjárásban a hangosítást is szüneteltetni kellett. Miközben a nézők fedezéket, fedelet kerestek, addig a versenyzők 70 százaléka nem törődve a rendkívül nehéz külső körülményekkel, tekert. Igaz, néhányan a verseny feladása mellett döntöttek, és amikor a nyolc körös kerékpározásból hetet teljesített az akkora 21 fősre csökkent mezőny, a szél elkezdte bemozgatni a fémből készült kordonokat. Ezt tapasztalva döntöttek úgy a verseny szervezői, hogy beszüntetik a vk-futamot. Történt mindez 17.50-kor, negyven perccel a rajt után. Mivel a versenytávnak már több, mint az ötven százalékát teljesíttették a sportolók, így újraindításról nem lehetett szó, és hiába állt el az eső negyedórán belül, eredményhirdetésre nem kerülhetett sor a férfiaknál. Ezen világkupa-futam után, mivel a 2020-as olimpiai kvalifikációs versenysorozatnak a része, ranglista pontokat, és nem utolsósorban pénzdíjat osztottak volna, ha sikerült volna végeredményt hirdetni.

Egyenlően

Ennek hiányában heteket kellett várni a Nemzetközi Triatlon Szövetség döntésére, amely néhány napja megszületett.

– A nemzetközi szövetség úgy döntött, hogy ennek, az időjárás miatt félbeszakadt versenynek a világkupa pontjait egyenlően osztja el az indulók között, és úgy tekint az ezen a megméretésen rajthoz állt 30 fős mezőnyre, mintha mindenki 15. helyezett lenne, és ennek eredményeként mindenki 167

pontot kap. De nem csak a pontokat, hanem a 30 ezer dolláros pénzdíjat is egyenlő arányban kell elosztani az ITU döntése alapján – válaszolta Lehmann Tibor, a tiszaújvárosi triatlon világkupa-verseny főrendezője, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke.

Berecz Csaba

Triatlon: emlékeztető

A 2018. július 8-án félbeszakadt 22. Tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny férfi futamának állása az úszás, és 17,5 km kerékpározás után, a viharos időjárás miatti verseny beszüntetésekor: 1. Matthew Sharpe (kanadai) 36:19, 2. Samuel Dickinson (brit) 36:20, 3. Aurelien Raphael (francia) 36:20, 4. Lehmann Csongor (magyar) 36:20, 5. Anthony Pujades (francia) 36:20, 6. Faldum Gábor (magyar) 36:20, 7. Seth Rider (amerikai) 36:20, 8. Jorgen Gundersen (norvég) 36:20, 9. Igor Polyanskiy (orosz) 36:20, 10. Maximilian Schwetz (német) 36:20, 11. Sylvain Fridelance (svájci) 36:21, 12. Vasco Vilaca (portugál) 36:21, 13. Matthew Roberts

(ausztrál) 36:21, 14. Gianluca Pozzatti (olasz) 36:21, 15. Dmitry Polyanskiy (orosz) 36:21, 16. Tóth Tamás (magyar) 36:22, 17. Bicsák Bence (magyar) 36:22, 18. Francesc Godoy Contreras (spanyol) 36:22, 19. Brandon Copeland (ausztrál) 36:22, 20. Gregory Barnaby (olasz) 36:56, 21. Christopher Perham (brit) 37:03.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA