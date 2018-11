Tiszaújvárosi Phoenix: „Mindenképpen szeretnénk győzni!”

Kecskeméti TE-DA – Tiszaújvárosi Phoenix KK (Kecskemét, szerda, 19.00)

Szendrey Zsombor, a Tiszaújvárosi Phoenix KK edzője: – Most volt egy hosszú szünet, két hete nem játszottunk meccset, ezalatt próbáltuk szinten tartani a csapatot, a játékosokat. Mindenképpen szeretnénk győzni, ami azért is kellene, mert sűrűsödik a mezőny, úgy alakulnak az eredmények, és egy sikerrel előrébb léphetnénk a tabellán. Erre van esélyünk, de a Kecskemétet nem szabad lebecsülni. Megpróbáljuk magunkból kihozni a maximumot, bízom benne, hogy a fiúk is úgy állnak majd hozzá a meccshez, hogy a végén sikerélményük legyen.

ÉM

Csak a Tiszaújvárosi Phoenix KK győzött Miskolc, Tiszaújváros – A kosárlabda: NB I/B újabb fordulóiban a MEAFC és a Tiszaújvárosi Phoenix KK férfi kosárlabda csapatai léptek pályára a hétvégén. Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 7. forduló MEAFC-Miskolc – HOYA-PE Veszprém 74-92 (18-31, 19-20, 14-20, 23-21) Miskolc, 200 néző. V.: ... Tovább a cikkhez

Csak a MEAFC győzedelmeskedett a hétvégén Miskolc, Tiszaújváros - A kosárlabda: NB I/B újabb fordulóiban az Aluinvent-DVTK U23 női, a MEAFC és a Tiszaújvárosi Phoenix KK férfi kosárlabda csapatai léptek pályára a hétvégén. Női kosárlabda NB I/B Piros csoport­­­­, 4. forduló Vasas Akadémia II – Aluinvent-DVTK U23 89-40 (32-10, 24-11, 17-10... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA