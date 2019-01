Tiszaújvárosi Phoenix KK: „Vannak edzéshiányosságok”

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 17. forduló:

Tiszaújvárosi Phoenix KK – Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC (Tiszaújváros, péntek, 18.00)

Szendrey Zsombor, a Phoenix vezetőedzője: – Bár sok időnk nem volt rá, beszéltünk arról, hogy mi okozta a keddi, Salgótarján elleni vereséget. A meccs után regenerálóedzést tartottunk, a csütörtököt pedig már arra használtuk, hogy felkészüljünk mostani ellenfelünkből és átnézzük a saját dolgainkat is. Jó szerkezetű csapat a Győr, jó játékosokkal, ez alapján lehetnének előrébb is a táblázaton, de döcögősen haladnak. Pozitívum, hogy nem nekünk kell utazni, ezenkívül a jó védekezés – amit eddig hellyel-közel itthon meg tudtunk valósítani – lehet alapja a remélt sikernek. Légiósunk, Hill beteg, ő nem biztos, hogy játszik, de vannak edzéshiányosságok másoknál is.

