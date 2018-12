Tiszatardoson még él a betlehemes hagyomány

Helyi emlékezet, elbeszélés szerint mintegy száz éves múltra tekint vissza a tiszatardosi betlehemes játék, ámbár többen vélik úgy, hogy más településekhez hasonlóan korábban is élt a szokás a községben.

Feléledt

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyomány persze itt is megtört időnként a világnézeti felfogások miatt. 1986-ban a településen tett látogatást Makoldi Sándorné néprajzkutató, aki a betlehemes játékok iránt érdeklődött és a helyiek emlékezetében felidéződtek a szokáshoz kapcsolódó versek, énekek, sőt az utolsóként működő betlehemes csapatból még szereplőket is találtak. Előkerültek jelmezek és egy évszázados, fából készült betlehem, amit a mai napig használnak az újraélesztett játékban. Tiszatardoson tehát él a hagyomány, sőt tudnak róluk az ország más területein is. Fővárosban megtartott betlehemes találkozón vettek részt, háromszor voltak részesei nemzetközi találkozóknak, december 8-án pedig a Debrecenben megrendezett XXVIII. Nemzetközi Betlehemes Találkozón vettek részt.

A tagok persze időnként cserélődnek. A jelenlegi szereplők: I. pásztor Bertalan György, II. pásztor Majoros Imre, öreg pásztor Kaposi István, I. angyal Miskolci Szabolcs, II. angyal Szabó Attila.

ÉM-SfL

