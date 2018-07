Tilosban parkoló autót tört össze a kidőlő fa, kevésen múlt a tragédia Lillafürednél

Kidőlt fák törtek ­össze több parkoló autót vasárnap Lillafüreden. A baleset az Eger felé vezető országúton történt, körülbelül a lillafüredi kisvasút végállomás-épületével szemben. Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, eddigi információik szerint két nagyméretű fa dőlt ki a területen, amelyek két, feltehetően parkírozó személygépkocsit rongáltak meg. A legsúlyosabb kárt egy Opel típusú jármű szenvedte el.

A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és az akadályt is megszüntették.” Dojcsák Dávid

– A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, valamint az akadályt is megszüntették. Az eset során személyi sérülés nem történt – tette még hozzá Dojcsák Dávid.

Egyelőre csak találgatnak

Hegyoldalnak „támaszkodó” fatörzs, összedarabolt lombkorona és jellegzetes sárga szalag, rajta a szöveg: katasztrófavédelem – még hétfőn délben ezek az össze nem téveszthető jelek mutatták, hol történt a baleset. Így a nyári szünet közepén nem volt hiány turistából Lillafüreden, sokan megbámulták, mások le is fotózták a közösségi fórumokat is villámgyorsan bejárt történések helyszínét. Azt azonban egyelőre mindenki csak találgatja, pontosan mi is történhetett.

Érdeklődtünk Vereb Istvánnál, a területileg illetékes Északerdő Zrt. sajtószóvivőjénél, aki azonban az esettel kapcsolatban csak későbbre ígért tájékoztatást.

A képeket megosztók azt viszont tudni vélték – legalábbis a népszerű közösségi portálra ezt írták – hogy az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt fellazult talaj okozta a problémát, emiatt dőltek volna ki a fák. Ezt cáfolta Bartha Zsolt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, aki járt a helyszínen. Mint mondta, jól látható volt a kidőlt törzsön, hogy az derékban tört ketté, nem pedig gyökerestül dőlt az útra.

Fittyet hánynak a veszélyre

Ami viszont nem kérdés, amennyiben a sérült autók a baleset idején parkoltak – márpedig más lehetőség nem nagyon van, hiszen mindegyik kocsi üres volt, ezért sem történt személyi sérülés –, akkor teljesen szabálytalanul tették azt. Itt a hegyoldal mentén ugyanis végig tilos a parkolás, még a padkán is.

Az egri országút ezen szakaszán egyébként számtalanszor balesetveszélyes helyzetet teremtenek azok, akik a KRESZ szabályokat megszegve itt parkolják le autóikat. Többször sodortak már el kis híján gyerekeket, vagy akár felnőtteket, de akadt már példa arra is, hogy a járművek azért okoztak közlekedési dugót, mert nem fértek el emiatt az erre járó helyi-, illetve távolsági autóbuszjáratok.

A miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya érdeklődésünkre azt mondta, bár a rendőrség és a városi rendészet is rendszeresen intézkedik az érintett szakaszon – vagyis sorra bírságolják azokat, akik a tiltás ellenére itt parkolnak – a probléma mégis újra és újra visszatér. Sokszor abban az esetben is, hogy a közeli városi üzemeltetésű parkolóban még szép számmal akad – igaz fizetős – hely.

Tajthy Ákos

