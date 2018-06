Tilos a fux és a miniszoknya

Felháborodott hangvételű levelet kaptunk egyik selyebi olvasónktól. Mida László azt írta, bőven a jó ízlés határain belül van annak a szoknyának a hossza, melyet 13 éves lányuknak vásároltak a közelmúltban, ám a Homrogdi Általános Iskola egyik pedagógusát irritálta a ruhadarab és durva, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illette a diáklányt, akivel – állítólag – azt közölte, pont úgy néz ki, mint az utcasarkon a testét áruló prostituált.

„Megbízom a gyerekemben”

Az édesapa ezt nem nyelte le, a szikszói rendőrőrsre sietett feljelentést tenni, ott azonban felvilágosították, ez a sérelem nem büntető-, hanem polgári peres eljárás útján orvosolható.

– Isten őrizz évekig bíróságra járni. Megbízom a gyerekemben, igazat mond, sőt, ezt tanúsítja több diák is, és tájékozódtam, nem ez az első eset, több tanulóval is beszéltek már ilyen útszéli stílusban. Mégsem szeretném kivenni az iskolából, mert itt magasabb az oktatás színvonala, mint a másik közeli intézményben, ezért igyekszem megtartani velük a jó viszonyt. De így nem beszélhet senki! Pláne a tanárok, akiktől azt várjuk, példát mutassanak a gyerekeinknek – hangsúlyozta Mida László.

– Picit térd feletti, a minitől sokkal hosszabb szoknya volt rajtam, nem látszott ki a fenekem. Korábban többet tanultam, régen jól éreztem magam itt, most fáj, hogy úgy beszélnek velem, mint valami rossz nővel – magyarázta Mida Éva. Egy másik kislány is megerősítette mindezt, igaz, ő már combközépig érő szoknyára emlékszik.

– Mindent hallottam, nem hazudik Éva. Utáljuk azt a rosszindulatú tanárt, úgy áll hozzánk, mintha bűnözők lennénk. Nekem is mondott már durvákat, ennyi öröme legyen – fakadt ki egy másik diáklány, aki ugyanolyan figyelemfelkeltő öltözetet visel, mint számos más tizenéves, ám ez katolikus intézmény, itt szigorúbb szabályok szerint szokás öltözködni.

Az ügy nem létezik

Az ügy nem létezik, legalábbis az igazgató szerint, aki nem indított semmilyen vizsgálatot, mert megbízik a kollégáiban, úgy véli, nincs bizonyíték a kislány által elő­adottakra. Állítása szerint az iskola felvételén viszont látszik a miniszoknya. Érdeklődésünkre elmondta, pár hete fellépett náluk a Kávészünet zenekar. A koncert után a diákok a lépcsőn felfelé vitték vissza a széküket, ekkor felcsúszhatott a szoknya és az egyik tanítónő, felszólította a gyermeket, vegye át a tornafelszerelését, mert így nem járhat. Órák múlva az osztályfőnök hozta vissza a megállóból a sértődött tinilányt, aki azt állította, hazazavarták. A szülővel már tisztázta az iskola a félreértéseket, – az intézmény vezetése szerint – alaptalanul megvádolt tanítótól a gyermek már bocsánatot kért, nem értik, miért fordult az édesapa a sajtóhoz.

– Pedagógusaink vallásos emberek, az is, akire ezt ráfognák. Kiállok a kollégáim mellett, úgy vélem nincs is a tanáraink szókincsében ilyen durva kifejezés, de az előfordul, hogy a figyelmeztetést az otthoni nyelvükre fordítják le a tanulók. Térségünkben rengeteg a halmozottan hátrányos helyzetű diák, 205 tanulónkból, több, mint 100 „három H-s” gyerekünk van. A mindennapi problémáink java abból fakad, hogy otthon kis felnőttként kezelik őket. Ez kihat az öltözködésükre, viselkedésükre, kommunikációjukra – tárja elénk a speciális nehézségeket Csépányné Szabolcsik Erika, a görögkatolikus intézmény vezetője. Az egyházi intézmény házirendjét megjelenésükkel az abaúji tinik rendszeresen megszegik. Nemcsak a miniszoknya, hanem a haspóló, a szakadt farmer, a testékszerek, a körömcipő és a műköröm is elterjedt a lányok körében, a fiúkat pedig a fuxok viseletéről igyekeznek leszoktatni a nevelők.

