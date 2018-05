Rekordot döntött a videó, amiről az elmúlt napokban az egész világ beszél

Május 5-én került fel a YouTube-ra Donald Glover, az Atlantával Golden Globe-ot nyert író-rendező-zenész-színész popzenei alteregója, Childish Gambino This Is America című videója, az azóta eltelt napokban pedig mindenki meg van őrülve érte.

A klip kulturális, politikai és közéleti hatásosságát most egy számadat is aláhúzza: egy hét alatt 85,5 millióan látták, ezzel a This Is America lett a YouTube idei legerősebb első heti nézettséget hozó videója – írja a 24.hu. A számok persze azóta is nőnek: már 136 millió megtekintésnél jár – ezzel az ötödik leggyorsabban százmilliós nézettség fölé jutott videó a YouTube történetében -, tizenegy országban pedig vezeti a YouTube zenei toplistáját.

Forrás: 24.hu.

