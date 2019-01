The Sign: Szombat este A Dalban

Miskolc - Egy igazán egyedi és fantasztikusan fülbemászó számmal jutott be a The Sign A DAL-ba. Az „Ő” című alkotás a mezőny egyik legígéretesebb felvétele. A szemtelenül fiatal fiúk egy miskolci garázsból indultak, januárban pedig A DAL 2019 színpadán is előadják a különleges „Ő” szívlágyító sor...

Tovább a cikkhez