Testvéri találkozó újra Miskolcon

A tavalyi évhez hasonlóan az idén, a reformáció 500. évfordulójának évében is várja az érdeklődőket a MIÉRTT (Miskolci és Észak-magyarországi Regionális Testvéri Találkozó) Fesztivál. A rendezvényt az Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség miskolci gyülekezetei együttesen szervezik június 29-étől július 2-áig a Miskolc Diósgyőri Református Templom kertjében és udvarán, valamint a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskolában.

Péter András, a Diósgyőri Református Gyülekezet lelkésze portálunknak elmondta: céljuk egy olyan keresztény fesztivál szervezése és lebonyolítása, melyen Miskolc és a környező települések különböző felekezetei és gyülekezetei megmutathatják egymás iránti testvéri szeretetüket, egységüket Isten imádatában, és ezzel felmagasztalhatják, és a város lakosai előtt ismertté tehetik Isten nevét. Jelezte: a rendezvény 11 kis keresztény gyülekezet összefogásával jött létre.

Három generációnak

– A nem keresztény embereknek is szeretnénk megmutatni, hogy az élet szép és örömteli, mert Istentől kaptuk. Szeretnénk az emberek életkedvét növelni a kereszténység segítségével. A program igen szerteágazó, a rendezvények három generációnak szólnak: a gyerekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek. Különböző sportrendezvények, játékok, koncertek, előadások, beszélgetések várják őket, valamint a Négy Érzék Színház különleges élményt nyújtó foglalkozása. Tavaly tartották az első testvéri találkozót, és akik azon részt vettek, egyenesen követelték, hogy legyen újra. Így aztán nem volt kérdés, hogy a fesztivált az idén is életre hívjuk. A tavalyi rendezvény 3 napján összesen 800–1000 ember vett részt. Az idén is van egy mottónk, ami kitűzi a célt, és ehhez kapcsolódóan válogattuk az előadókat, az igehirdetőket és a programokat. Az idei vezérigénk: „Veled van Istened, az ÚR…, megújít szeretetével” – mondta lapunknak Péter András.

A MIÉRTT Fesztivál programjai

Június 29., csütörtök

18:30 Megnyitó (Csomós József). Dicsőítés, bizonyságok (Mike Sámuel).

19:30 Evangelizáció (Perjesi István).

20:30 Ifi Sátor, Éjszakai Dicsőítés (Pék Dávid, REFIT).

Június 30., péntek

9:30 Imaközösség (Sárkány Mihály).

10:00 Előadás: Szolgálók megújulása (Madarász Isti).

11:00 Csoportbeszélgetések.

12:30 Délutáni Forgatag.

15:30 Találkozás a Teremtővel (Nehézy Laci).

18:30 Dicsőítés, bizonyságok (Mike Sámuel).

19:30 Evangelizáció (Szeverényi János).

20:30 Ifi Sátor, Éjszakai dicsőítés (Pék Dávid, REFIT).

Július 1., szombat

9:30 Imaközösség (Sárkány Mihály). 10:00 Előadás: Az Istennel való kapcsolat megújítása (Madarász Isti). 11:00 Csoportbeszélgetések. 12:30 Délutáni Forgatag. 15:30 Koncert (Szabó Balázs Gospel). 17:00 Pódiumbeszélgetés (Dr. Maszárovics Zoltán).

18:30 Dicsőítés, bizonyságok (Mike Sámuel).

19:30 Evangelizáció (Mike Sámuel).

20:30 Ifi Sátor, Éjszakai dicsőítés (Pék Dávid, REFIT).

Július 2., vasárnap

9:30 Imaközösség (Sárkány Mihály).

10:00 Zenés áhítat (Aliansz Kórus).

Igehirdetés (Dr. Fekete Károly).

Dicsőítés (SZTK dicsőítők).

A rendezvény zárása (Péter András).

