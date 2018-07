Testrészek növesztésével kísérleteznek a kutatók

Az orvostudomány ma már csodákra képes, az egyik vezető gyógyászati ágazat az őssejtkutatásból indul ki. A témáról szóló érdekes előadást hallhatta az a néhány érdeklődő, aki ellátogatott kedden a miskolci Ady Endre Művelődési Házba. A Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségtani Intézetének PhD hallgatója, Molnár Richárd számolt be a legújabb felfedezésekről a laikusok számára is érthető hangvételben.

A petesejt az első őssejtünk

„A legelső őssejt, amiből mindannyian származunk, az valójában a megtermékenyített petesejt, amely a megtermékenyülés után körülbelül tizennégy napig osztódik. Majd egy részéből a vázizomzat fejlődik ki, aztán a gerinc és az idegrendszer, végül az egész ember. Ám amikor megszülettünk, onnantól fogva úgynevezett multipotens őssejtekkel rendelkezünk. A köldökzsinórvérben sok őssejt található és ezt kérésre el lehet tetetni, de ezek alapvetően a csontvelőben keletkeznek és később is ott találhatóak, ahol a vérképzés történik. Amikor megszületünk, még nagyon magas az őssejtszámunk, de az öregedéssel egyre csökken” – magyarázta a kutató.

Sejtregeneráló hatása van

„Az őssejtek fontos feladata, hogyha valahol sérülés történik az emberi testben, vagy testen, akkor a helyszínre sietnek és regenerálják a sérült szövetet” – folytatta a szakember. „Az elhullott sejtek helyében két irányból lehetséges pótlás, 20 százalékban az őssejtekből, 80 százalékban pedig az adott sejt osztódásával. A csontvelő őssejtjeit lehet befolyásolni, mégpedig rá lehet venni arra, hogy kilökődjenek a csontvelőből. Aztán a vérből lehetséges izolálni ezeket az őssejteket, amit beadnak a betegnek vérkészítményben. Valójában a csontvelő-transzplantációhoz nem szükséges szike, de életmentő lehet egy leukémiás, kemoterápiát kapott páciens esetében, akinek már alig működik az immunrendszere. Nem mindig sikerül, de már a hetvenes évek óta ismert ez az eljárás” – fejtette ki Molnár Richárd.

Az alga őssejtszint-növelő

„Viszont az őssejtszint növelhető úgy is, ha az ember nevet egy jót, vagy azzal, ha kimegy futni, biciklizni, tehát fizikai aktivitást végez. Egy amerikai kutatócsoport vette észre, hogy a Klamath-tó környékén élő indiánok idős korukban is nagyon jó fizikai és szellemi állapotban vannak. A táplálkozásuk volt a kulcs, kiderült, hogy egy speciális kék-zöld algát fogyasztanak, ami megemeli az őssejtszintjüket. A nyugtatók és a feketekávé azonban éppen ellenkezőleg hat. Mi 2006-ban kezdtünk el ezzel kapcsolatos egér-, patkány- és nyúlkísérleteket végezni Pécsett. Úgy gondoltuk, ha létezik egy anyag, ami fizikailag megemeli az őssejtszintet és ezáltal az ember egészsége javítható, akkor biztos, hogy több ilyen is létezik. Az állatok csontvelőjét vizsgáltuk néhány órás és egynapos időintervallumban, és találtunk néhány szóban forgó anyagot, amiből gyógykészítményt is gyártottunk” – adta tudtunkra a PhD hallgató.

Szövetet fejlesztenek belőle

„Ezen kívül a plasztikai sebészetben is használnak őssejtbeültetést. Nyugat-Európában és az Egyesül Államokban divatos eljárássá vált, hogy a túlsúlyos nők leszívatják a zsírt és ebből izolálják az őssejtet, amit utána oda ültetnek be szépészeti eljárással, ahová szeretnék és így megnagyobbítják mondjuk az ajkukat. A modern fogászat szintén használ őssejteket. Viszont itt csak a saját sejteket lehet felhasználni, mert különben kilökődnek. Ma még nem vagyunk rá képesek, hogy teljesen visszanövesszünk egy fogat, de ez a jövő. Viszont a szövettenyésztés már létező eljárás, mert bizonyos fokig képesek vagyunk befolyásolni, hogy milyen irányba fejlődjenek az őssejtek. Azt, hogy hogyan lett a nem létezőből létező, még nem tudja senki, de hogy később testrészeket tudunk majd növeszteni a sérült helyére, elképzelhető” – vetítette előre a szakember.

Detzky Anna

VISSZA A KEZDŐOLDALRA