Tervezőasztalon a sátoraljaújhelyi függőhíd

Amikor először hangzott el Szamosvölgyi Pétertől, Sátoraljaújhely polgármesterétől a gondolat, hogy a Zemplén kalandpark egyik új látványeleme egy függőhíd lehetne két hegy között, sokan mosolyogtak egyet, hogy persze, lehet szép nagyot álmodni, de azért túlozni mégsem kellene. Aztán amikor kiderült, pályázati pénzből megépülhet a híd, ami ráadásul világrekorder lenne a hosszúságával, akkor a kétkedők arról kezdtek beszélni, milyen hasznosabb dolgokra lehetne ezt a pénzt elkölteni.

Hosszú távon

– A Zemplén Kalandpark egy folyamatosan növekvő szervezet – mondja Szamosvölgyi Péter. – A korábbi sícentrumot és Magyarország leghosszabb libegőjét folyamatosan bővítettük kalandpályákkal, bobpályával, műjégpályával, ami mostanra fedetté vált, mászófalközponttal, szálláshelyekkel, két átcsúszópályával, lanovkával. Mára elmondhatjuk, a Zemplén Kalandpark egész napos elfoglaltságot ad a hozzánk látogatóknak. Összekötöttük a Magas-hegyet a Szár-heggyel. Az utóbbira a két Sólyom pálya bármelyikén és a lanovkával is el lehet jutni. A Szár-hegyen található a Magyar kálvária, ami egy rendkívül szép, elmélkedő sétára ad lehetőséget. A látogatottsági adatok azt mutatják, érdemes volt ezeket a beruházásokat elvégezni, hiszen egyre több turista keresi fel a kalandpark miatt városunkat és a környéket. A tervezett függőhíd iránt már most hatalmas a nemzetközi érdeklődés. A híd a Szár-hegyet a Vár-heggyel köti majd össze, ahol egyre jobban mutatja magát az ásatásoknak köszönhetően az egykor elfeledett sátoraljaújhelyi vár. A vélhetően megnövekvő turistatömeget ki is kell majd szolgálni, ezért ennek köszönhetően rengeteg új munkahely keletkezhet, javulhat a város versenyképessége, élhetősége, amiből a város és vonzáskörzete is profitálhat majd.

Jövő nyáron kezdenek

A Magyar Turisztikai Ügynökség által augusztusban meghirdetett pályázatnak köszönhetően megvan a tervezője a 700 méter hosszú és 1,2 méter széles függőhídnak. A nyertes tervezőirodának összetett feladata lesz, hiszen az engedély-, a tender-, illetve a kiviteli terveket is el kell készítenie.

– Korábban, amikor kiderült, hogy nyertünk a pályázaton, azt mondtam, a munka 2017-ben el is indulhat – mondja Szamosvölgyi Péter. – Akkor ez egy meglehetősen optimista kijelentés volt, hiszen a tervezés folyamata, az engedélyek beszerzése, a tender lebonyolítása, a kivitelező kiválasztása mind-mind több hónapos folyamat, és akkor még nem beszéltem az esetleges hiánypótlásokról. A jó hír viszont az, a függőhíd meg fog épülni. Maga az építkezés várhatóan 2018 nyarán fog elkezdődni, és bízom abban, a turisták mellett a zempléniek is minél hamarabb igénybe vehetik a kalandpark új látványelemét.

ÉM-BG

